Seguindo o Estado, comércio de Caxias do Sul vive acomodação à espera dos efeitos do tarifaço

Pedestre observa vitrine no Centro de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Seguindo a tendência do Estado, o setor do comércio teme apresentar uma desaceleração em Caxias do Sul no segundo semestre. Juntamente do tarifaço de Donald Trump, com efeitos ainda em análise, e um cenário de inflação e juros altos, os consumidores serranos e gaúchos também não possuem mais os mesmos incentivos concedidos após as cheias do ano passado.

A economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, destaca que não se trata de um cenário de crise. A especialista explica que o que pode acontecer é uma perda de ritmo em comparação com o consumo do ano passado.

— A enchente colocou a necessidade das pessoas de adquirirem coisas como algo imediato, e o varejo atendeu essas necessidades. Tínhamos também uma grande injeção de recursos aqui na economia do Estado. Essas duas coisas já não existem mais. Então, não existe mais aquela necessidade de compras imediatas derivadas das perdas das enchentes e tampouco existe a injeção de recursos. Também temos que lembrar que estamos convivendo com taxas de juros bem mais altas do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Esse cenário acaba não ajudando as vendas do varejo — detalhou Patrícia.

Conforme a economista, as vendas continuarão acontecendo e em níveis elevados. Porém, o que pode acontecer é uma redução nas taxas de crescimento. Ou seja, é um cenário de acomodação. Até junho deste ano, o Estado apresentou alta de 4,2% no varejo, enquanto que Caxias fechou o primeiro semestre com o acumulado de 2,4%.

Queda no emprego pode gerar impacto no comércio

Em Caxias, a economista Patrícia Palermo também percebe que o aumento das tarifas norte-americanas para exportações brasileiras aos Estados Unidos pode impactar os empregos na indústria, que já tiveram queda no primeiro semestre deste ano em comparação com 2024. A consequência disso seria um menor consumo no varejo.

— O cenário para o segundo semestre do Rio Grande do Sul é de uma desaceleração. E, no caso de Caxias, é uma desaceleração ainda maior, porque a gente tem esse componente que é o componente do emprego industrial. O componente do emprego industrial sendo mais afetado do que a média gaúcha — analisa a economista-chefe do Fecomércio.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a geração de empregos na indústria neste primeiro semestre foi de 1.212 vagas. Enquanto no ano passado, foi de 3.893 postos de trabalho. Ou seja, uma queda na geração de empregos de mais de 2,6 mil vagas, se comparados os períodos.

Análise semelhante é feita pela economista Maria Carolina Gullo. A doutora em Economia observa que o principal risco que o comércio corre, em se tratando do tarifaço dos Estados Unidos, seria a indústria registrar uma perda de empregos.

— O único impacto que o comércio pode, a princípio, sentir é se houver um ajuste muito severo no mercado de trabalho, a ponto de as pessoas perderem empregos, a renda e a capacidade de consumir — analisa Maria Carolina.

Indefinição do tarifaço gera insegurança

Um dos fatores que esfriam a economia é a alta de juros, que chegou ao patamar de 15% ao ano, como percebe o vice-presidente de Indústria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC) e vice-presidente de Relações Institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ruben Bisi. A medida seria uma tentativa do mercado financeiro em reduzir a inflação.

Ao mesmo tempo, existe uma insegurança e expectativa no setor industrial por conta do tarifaço.

Com isso, a expectativa agora fica por conta do anúncio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na última quinta (21). De acordo com Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Departamento de Comércio dos EUA deverá enquadrar as exportações de produtos que contêm aço e alumínio na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial. Na prática, a mudança reduz a sobretaxa de 50% para 25%, o que deixaria o Brasil em pé de igualdade com demais concorrentes globais.

Contudo, Bisi observa que o setor aguarda confirmações sobre a medida e como será a reação do importador norte-americano. Afinal, ainda haverá um aumento de 10% para 25% na taxa do comprador.

Enquanto não há uma definição, algumas providências são tomadas pelas indústrias:

— A indefinição se vai ser encaixada na 232, que reduz de 50% para 25% ou não, está gerando uma certa insegurança e preocupação. Primeira providência é não contratar mais ninguém. Aquela reposição de mão de obra que se faz normalmente quando alguém é demitido ou pede demissão, está arrefecendo. Ou seja, o pessoal não está repondo os quadros, está tentando aumentar a improdutividade ou segurar por um período. Aqueles setores mais impactados estão dando férias coletivas. Então, isso sim pode se somar à questão de um certo esfriamento da economia.

O representante das entidades industriais lembra também que a injeção do 13º terceiro salário no segundo semestre pode reduzir os impactos que venham a ser gerados.

Vitrine apresenta promoções no Centro de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Momento de atenção ao lojista

Já o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, observa que o momento pode ser de atenção aos lojistas. Sugere que os comerciantes não mantenham um estoque regulador tão alto.

— É o momento do lojista, do comerciante estar atento, prestar atenção no comportamento dos clientes e no impulso e na motivação das compras — aconselha Boff.

Apesar de existir expectativa em relação às datas comemorativas, como aconteceu com o Dia dos Pais em agosto, Boff nota que o segmento precisa encontrar outras soluções para movimentar o consumo:

— O agosto, para alguns segmentos do comércio, teve a motivação do Dia dos Pais. Mas só o Dia dos Pais não salva o mês. Precisa ter algum outro impulso ou promoções que os lojistas possam fazer, por ser uma mudança de coleção. Daqui a pouco consegue acrescentar um motivo de compra para que o cliente venha fazer aquisição dos produtos promocionais. Mas, de uma forma geral, o mercado está muito quieto, muito instável, muito parado.