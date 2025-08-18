Saiba como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo hub de inovação da Randoncorp, de Caxias 

Espaço Conexo, da Randoncorp, em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dentro das comemorações dos seus cinco anos de atuação em Caxias, a Conexo, hub de inovação da Randoncorp, lança dois cursos gratuitos e abertos à comunidade. O foco de ambos é o desenvolvimento de lideranças e letramento digital.

Os cursos são direcionados a dois públicos: mulheres em busca de fortalecimento da liderança e pessoas com 50 anos ou mais que desejam se atualizar no uso de ferramentas digitais. As inscrições estão abertas no no site da Conexo.

A Jornada Office 365 50+ oferece 30 vagas para pessoas 50+. A capacitação é focada no uso prático de ferramentas do Office 365 e na inclusão digital.

Já a Jornada Liderança do Futuro Mulheres, também com 30 vagas, foi desenhada para mulheres que desejam aprofundar sua atuação como líderes em um mundo em constante transformação. O curso propõe encontros práticos, com módulos sobre autoconhecimento, gestão da complexidade, potencialização de talentos e construção de um plano de ação pessoal e profissional.