Economia

Novamente em alerta
Notícia

Postagem de Donald Trump reascende a ameaça de novas tarifas que podem impactar o risco para a exportação de móveis de madeira

Anúncio do presidente norte-americano em sua rede social afirma que será realizada uma grande investigação tarifária para saber que tipos de produtos entram no país. Entidade setorial monitora a situação

Alessandro Manzoni

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS