No terceiro mês de queda, Caxias do Sul fecha julho com perda de 95 vagas formais de emprego 

Em maio e junho. o município também havia tido baixa na geração de postos com carteira assinada. Contudo, em julho, apenas a indústria é responsável pelo fechamento negativo

Tamires Piccoli

