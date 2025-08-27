No terceiro mês de queda, Caxias do Sul fecha julho com perda de 95 vagas formais de emprego 

Caxias do Sul chega ao terceiro mês de queda na geração de empregos neste ano. É o que indicam os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (27). As informações referentes ao mês de julho indicam que o município perdeu 95 postos de trabalho no saldo entre admissões e desligamentos no período.

Diferentemente dos dois meses anteriores, em que a agropecuária e a indústria puxaram a queda, as baixas na geração de emprego de julho se concentram na indústria. Só o setor registrou um saldo de menos 221 vagas no mês passado.

O saldo geral de 95 vagas fechadas se deu pelas contratações feitas em outros setores, que geraram resultados positivos. Serviços e construção concentram as maiores altas, com saldos de 62 e 42 vagas, respectivamente. A agropecuária e comércio registraram saldo de 11 vagas cada.

Incertezas do mercado refletidas no índice de empregabilidade

Na avaliação da economista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Maria Carolina Gullo, o cenário não apresenta surpresas. Isso porque o mercado vem perdendo força e impulsionado pelas incertezas que pairam sob a economia brasileira.

— Também não surpreende a indústria puxar isso, porque é normalmente o primeiro setor que sente quando há uma desaceleração na economia. Na região, produzimos as máquinas que vão fabricar os produtos. Com a atual taxa de juros e o atual nível de incertezas, os investimentos estão travados — avalia a doutora em Economia.