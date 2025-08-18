No Dia do Estagiário, veja dicas para se destacar no mercado de trabalho e saiba quais as principais vagas abertas em Caxias do Sul

Simoni Pereira, 24 anos, migrou de cargo na empresa caxiense Hyva para atuar na área em que é acadêmica. Atualmente, ela é estagiária no setor de engenharia de produtos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Momento de aprendizado, troca de experiências, fortalecimento de rede de contatos e validação das escolhas: o estágio pode representar uma grande oportunidade para fazer a vida profissional decolar. Embora não gere vínculo empregatício, a etapa garante bolsa-auxílio mensal e pode acarretar na vislumbrada efetivação. Em Caxias do Sul, há 216 vagas abertas por meio do Centro de Integração Empresa Escola do RS (CIEE-RS). Na Serra, são ao menos 335 oportunidades pela mesma plataforma.

Segundo o gerente da unidade do CIEE de Caxias do Sul, José Paulo Flores, as maiores ofertas estão nas áreas voltadas à gestão, como administração, economia e ciências contábeis, além das engenharias, pedagogia, direito, fisioterapia e arquitetura. Ele aponta que, embora os períodos com maiores oportunidades sejam o primeiro trimestre e o início do segundo semestre, há vagas disponíveis durante todo o ano.

— Agora também é um momento em que fazemos ações em escolas e universidades, para ampliar a divulgação e mostrar para os estudantes como que funciona o mercado, quais são as relações existentes e as oportunidades que eles têm — acrescenta Flores.

Para acessar as vagas do CIEE, é preciso fazer um cadastro online na plataforma Conjuntos. A partir daí, o sistema lança oportunidades condizentes com o perfil do candidato. Havendo interesse, o estudante se candidata à vaga e, após, as etapas de seleção ficam a cargo da empresa.

— O processo mínimo é a candidatura e depois a entrevista com a liderança. Mas tem empresas que colocam teste de português, matemática ou a conversa inicial com alguém da área de recursos humanos — detalha o gerente da unidade caxiense.

O contrato de estágio é renovado a cada seis meses, sendo que o tempo máximo de duração é de 2 anos. Vale ressaltar que a iniciativa é voltada para estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior, a partir dos 16 anos. A carga horária é de 30 horas semanais, no máximo.

Para Flores, o estágio representa um momento de autoconhecimento profissional e de fortalecimento de relações:

— Oportuniza também a entender como que funcionam as relações mercadológicas, interpessoais, a saber como agir e quais competências são necessárias desenvolver na área que eu desejo. O que eu vejo, hoje, nessa nova geração, é que eles sabem o que querem, mas não sabem se relacionar. É complexo, mas ao mesmo tempo não é difícil de se resolver — opina.

Outra opção de acessar vagas de estágio é pela agência do FGTAS/Sine. O cadastro deve ser feito presencialmente, na Rua Bento Gonçalves, 1901, Centro. A coordenadora da unidade Zenaira Hoffmann aponta, no entanto, que a maior demanda neste momento são para jovens aprendizes.

Prefeitura promove palestras no Dia do Estagiário

Comemorado nesta segunda-feira (18), o Dia do Estagiário terá programação especial na prefeitura de Caxias do Sul. Serão duas palestras voltadas à saúde e ao bem-estar emocional, no auditório do centro administrativo, a partir das 9h. O evento é voltado aos jovens de ensino fundamental, técnico e superior que fazem estágio nos órgãos municipais.

"Todo dia é um aprendizado novo"

Localizada no bairro Santa Catarina, a empresa Hyva do Brasil conta com 18 jovens aprendizes e nove estagiários. Dentre eles, estão as universitárias Simoni Pereira, 24 anos, e Nathaly Koop, 19. Elas atuam em setores distintos, mas carregam desejos em comum: investir na própria carreira e aprender, na prática, a profissão escolhida.

Estudante de Engenharia Civil, Simoni percorreu um caminho um pouco diferente do tradicional dentro da empresa. Contratada com carteira assinada na controladoria, ela resolveu migrar para uma vaga de estágio na área de engenharia quando a oportunidade surgiu.

— Está sendo muito bom! Todo dia é um aprendizado novo. Eu consigo relacionar com o que eu estudo e acaba tornando meu curso mais atrativo, rende mais — opina a jovem que está no oitavo semestre da graduação e deve se formar em 2026.

Nathaly, por sua vez, vive a primeira experiência profissional no setor de Tecnologia da Informação (TI). Ela conta que encontrou a vaga pelo LinkedIn. A partir da contratação, compreendeu que o setor abrange muitas possibilidades:

— Quando eu entrei aqui, descobri um mundo novo. A primeira vez que eu entrei na sala de servidor, meus olhos brilhavam. E aí eu fui entendendo que posso trabalhar em várias áreas, como o suporte, os negócios, a infraestrutura... Eu sinto que o estágio agrega muito na minha parte técnica, mas também comportamental e pessoal. Realmente me deu a certeza do caminho que eu quero seguir — avalia.

"Pra se diferenciar, você precisa fazer o que as pessoas não fazem"

Para a psicóloga corporativa Daniela Grolli, os estagiários que buscam a efetivação no cargo ou a promoção na carreira vislumbrada precisam ir além do básico negociado na contratação, como cumprir o horário e respeitar os prazos de entrega, por exemplo.

— Pra se diferenciar, você precisa fazer o que as pessoas não fazem, que é se comprometer, se responsabilizar, é o fazer a mais, é não esperar que as pessoas te peçam. É tomar a decisão sobre os problemas mesmo que você esteja inseguro, é buscar respostas — recomenda ela que está à frente da DG Recursos Humanos.

Ao analisar o mercado, Daniela entende que, especialmente a geração mais jovem, limita as próprias competências e atividades por ter estar inserida naturalmente em uma era com mais tecnologia e facilidades. Contudo, a profissional aponta que o comportamento sem proatividade não gera benefícios a longo prazo.

— Paralelamente a isso, eu acrescento que tem certas coisas que não irão mudar com a tecnologia. É preciso entender que as coisas levam tempo para acontecer e que primeiro você tem que se esforçar para depois ter a recompensa. O crescimento profissional não se dá em seis meses — opina.

Confira dicas para se destacar no momento da seleção

Chegar atrasado mostra falta de comprometimento ou interesse. Portanto, seja pontual , sempre!

, sempre! A apresentação pessoal conta muito na hora dos selecionadores escolherem os candidatos. Por isso, fazer a barba, manter o cabelo penteado e unhas limpas pode ajudá-lo a conquistar a tão almejada vaga.

conta muito na hora dos selecionadores escolherem os candidatos. Por isso, fazer a barba, manter o cabelo penteado e unhas limpas pode ajudá-lo a conquistar a tão almejada vaga. Se estiver em dúvida na escolha da roupa, prefira trajes sociais . Você ficará mais elegante.

. Você ficará mais elegante. Procure saber sobre a empresa da qual você quer fazer parte. Na hora da entrevista você pode ser questionado sobre os motivos do seu interesse na organização. As informações pesquisadas serão de grande valia nesse momento.

da qual você quer fazer parte. Na hora da entrevista você pode ser questionado sobre os motivos do seu interesse na organização. As informações pesquisadas serão de grande valia nesse momento. Chegar muito antes do horário marcado não é indicado. Pode passar a impressão de que você está muito ansioso. Além disso, outros candidatos podem estar agendados antes de você para entrevista.

Ao conhecer o entrevistador, memorize seu nome e ao cumprimentá-lo, aperte a mão na mesma intensidade.

e ao cumprimentá-lo, aperte a mão na mesma intensidade. Seja prevenido: leve seu currículo impresso e atualizado . Mas não se esqueça de revisá-lo. Não há nada pior do que entregar um currículo com erro de português.

. Mas não se esqueça de revisá-lo. Não há nada pior do que entregar um currículo com erro de português. Na hora do processo seletivo, olhe nos olhos dos seus ouvintes, seja objetivo e utilize o português correto.

Uma boa estratégia é contar os resultados em estágios, trabalhos acadêmicos ou voluntários que fizeram a diferença. Intercâmbios e esportes coletivos também contam pontos.

Dispense comentários negativos e informações confidenciais sobre pessoas ou empresas pelas quais passou.

