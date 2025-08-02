Mulheres no setor moveleiro gaúcho: participação cresce, mas desafios para chegar à liderança de empresas permanecem  

Setor moveleiro do RS conta com 34.2% de participação feminina no quadro de colaboradores das empresas. Ulisses Castro / Agencia RBS

A atual presença feminina no setor moveleiro não se reflete apenas em números crescentes — é um movimento que simboliza décadas de lutas e conquistas por espaços até então ocupados majoritariamente por homens. Seja em oficinas, escritórios ou linhas de produção, as mulheres vêm ocupando posições e trazendo inovação, sensibilidade estética e uma nova visão para uma indústria em constante evolução. E quem ganha é o setor. De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), elas representam 34,2% da mão de obra em indústrias moveleiras do Rio Grande do Sul — percentual em crescimento, frente os 33,1% de 2023 e os 32,9% de 2022.

Embora ainda não haja uma equidade de gênero, especialmente quando fala-se em cargos de gestão, a tendência de elevação da presença feminina é um indicativo da mudança de comportamento social, na opinião da diretora administrativo-financeiro da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), Cintia Weirich — única mulher na diretoria da entidade.

— É um contexto mundial, a evolução da sociedade como um todo. O mercado está caminhando para a equidade de gênero em todos os setores e o moveleiro acompanha essa tendência. É evidente que as mulheres estão elevando sua representatividade nos mais diversos cargos, desde a produção até posições de liderança — analisa.

Cintia Weirich, única mulher na diretoria da Movergs. César Silvestro / Divulgação

Liderar, porém, não tem sido algo fácil de alcançar para elas. De acordo com o relatório mais recente divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 2023, o percentual de mulheres que ocupam cargos de gestão na indústria brasileira é de 31,8%. O dado é de todos os segmentos industriais do país, mas reflete realidades locais e segmentadas.

— A maior parte das mulheres que trabalham no setor moveleiro do RS ocupam cargos administrativos, como comercial e financeiro. Nessas áreas elas costumam ser maioria. Cargos criativos, como arquitetura e design, também tendem a ter maior presença feminina. No setor de produção, a representatividade também vem aumentando. Varia de empresa para empresa, mas, em média, a cada 10 funcionários, 4 são mulheres. Gostaríamos de ver mais mulheres em cargos de liderança e até mesmo empreendendo — considera Cíntia

Renata Sandrin é a única mulher na sociedade administrativa da empresa em que atua em Bento Gonçalves. Ulisses Castro / Agencia RBS

Liderança feminina e seus desafios

Os espaços estão sendo abertos, aos poucos. Em Bento Gonçalves, na Serra, o polo moveleiro representa a maior fatia do PIB do município, com mais de 6,2 mil funcionários empregados em cerca de 300 empresas. Nelas, a mão de obra feminina representa 43,2% do total, segundo a RAIS — percentual maior do que a média estadual. Dentre as indústrias, está a Sandrin Móveis. Única mulher na sociedade administrativa fundada há mais de cinco décadas, Renata Sandrin faz parte das mais de 60 mulheres que atuam na empresa, representando a maior parte dos colaboradores.

— A sociedade da empresa é totalmente masculina, só eu sou mulher, e a mais jovem. Mesmo assim, me foi dada a oportunidade de estar à frente de uma empresa que tem mais de 50 anos de história e que hoje conta com mais de 50% da equipe composta por mulheres. Isso prova que nós temos o espaço, mas exige trabalho e, às vezes, temos até mais desafios do que a gente imagina para conseguir conquistar — conta.

Há mais de 30 anos na empresa, Renata ocupa o cargo de liderança há quatro. Pela experiência adquirida ao longo do tempo, ela considera que o olhar feminino é capaz de identificar habilidades para gestão que, por vezes, podem passar despercebidos ao olhar masculino.

— O grande desafio que a gente tem nas gestões, hoje, é identificar habilidades e competências das pessoas para conseguir fazer com que esses times estejam engajados para desafios comuns, mesmo tendo diferenças entre as pessoas. A empresa é um organismo vivo, quem movimenta ele e o transforma são as pessoas, não existe outra regra para isso. Então esse olhar para o ser humano, a partir da questão da empatia, de uma certa sensibilidade, de uma comunicação mais eficaz, via de regra é muito mais um olhar feminino do que masculino — ressalta.

Aurea Maria da Silva Gomes atua há quase duas décadas no polo moveleiro de Bento Gonçalves. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma vida dedicada ao setor

Quase duas décadas separam a Aurea Maria da Silva Gomes que iniciou sua trajetória na indústria de móveis Casttini, também de Bento Gonçalves, da Aurea Maria de hoje. Porto-alegrense, se mudou para a Serra há 26 anos e, desde então, trabalha em empresas da cidade. Nesse período, viu aumentar a quantidade de mulheres dentro das fábricas.

— Eu sou almoxarife e faço a separação de peças, na parte de alumínio que faz os puxadores. Tem outra menina que trabalha comigo agora, porque no começo era só eu sozinha, mas daí foi crescendo e eu precisei de uma auxiliar. Hoje tem bem mais mulheres, que trabalham em todos os setores. Quando eu comecei aqui, não era tanto, eram mais homens — comenta.

Atualmente, 39% do quadro de colaboradores da empresa é composto por mulheres. O crescimento, na visão de Aurea, é evidente. Contudo, funções tradicionalmente ocupadas por homens seguem sendo exercidas por eles, como o setor de corte, que exige trabalhos mais braçais.

— Já é um bom percentual, porque eu lembro que na época que eu comecei, acho que a gente era em seis ou sete mulheres, no máximo, e hoje nós já estamos em cerca de 20. Claro que na parte de corte, da marcenaria em si, é 100% homens. Mas, num geral, é bem tranquilo, a gente tem bastante recurso. A pessoa pode entrar sem experiência que, com o tempo, tem as pessoas que vão explicando. Vai fazer 20 anos que estou na empresa e pretendo me aposentar aqui — conta.

A dupla Letícia Piagentini e Fernanda Sanino decidiu migrar para a marcenaria há 10 anos. Sabrina Coelho / Acervo pessoal

Trajetória para inspirar outras mulheres

Mudar da água para o vinho. Foi praticamente isso que fez a dupla paulista Letícia Piagentini e Fernanda Sanino. Elas estarão na Fimma Brasil 2025, uma das cinco maiores feiras do mundo da cadeia produtiva de madeira e móveis, que ocorre no Parque de Eventos de Bento Gonçalves na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de agosto. Deixando para trás uma carreira consolidada em uma empresa multinacional britânica, fundaram a Lumberjills, oficina criada em 2015 e batizada com inspiração em lenhadoras da Segunda Guerra Mundial.

— A gente gostava muito do que fazia. Quando contamos a nossa história, todo mundo pensa que estávamos tristes, desapontadas, mas não, a gente gostava muito de trabalhar na empresa. Porém, queríamos algo que fosse nosso, no sentido de colocar os nossos valores, o nosso jeito, especialmente na tratativa com o cliente, então isso sempre foi muito importante. A gente queria empreender, não sabia no quê, mas a minha sócia desenha muito bem e aí, como hobby, foi atrás de um curso de desenho de móveis, e então isso aflorou. Começamos a estudar a área, porque a gente não conhecia, e vimos que realmente faltava, além de uma presença feminina, um foco no atendimento ao cliente — descreve Fernanda.

Hoje, elas atendem pedidos, majoritariamente, para a Grande São Paulo. Mas o projeto deu tão certo que elas percorrem o país falando sobre a iniciativa para inspirar outras mulheres a ingressarem no setor ou, simplesmente, incentivar o empreendedorismo feminino, seja quais forem as áreas.

As amigas e sócias inspiram outras mulheres a ingressarem no mundo da marcenaria. Sabrina Coelho / Acervo pessoal

— Foi desafiador entrar num mercado masculino. A gente sabe que no Sul do país é diferente porque tem muitas mulheres na indústria moveleira, mas aqui na região Sudeste, indo pra mais o Centro-Oeste, eles se surpreendem mais. Mas ainda assim há uma barreira de entender o que a gente faz, que somos marceneiras e não arquitetas, que a gente realmente faz os móveis. Então há esse desafio diário, mas eu acho que isso, com a nossa cultura, vamos tentando mudar — complementa.

Essa mudança passa, também, pelo olhar que elas colocam em cada entrega. O foco é na particularidade de cada cliente, que são pessoas que buscam um acolhimento e um cuidado maior na forma como o projeto é concebido e executado.

— O nosso grande público são casais jovens e pessoas LGBTQIA+. A gente ouve o relato de muitos homens gays que falam que se sentem mais à vontade com a gente dentro da casa, que não os julga. Assim como mulheres que se sentem mais acolhidas contratando outras mulheres. Surfamos nessa onda de acharem a mulher mais cuidadosa, porque, para gente, é muito importante não ultrapassar a intimidade e, ao mesmo tempo, acolher. O atendimento ao cliente é o nosso diferencial — destaca.

Fimma Brasil 2025 começa na segunda-feira (04), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Pedro Benvegnu / Divulgação

Mulheres em destaque na feira

As Lumberjills farão parte da programação da Fimma Brasil na terça-feira, dia 5, a partir das 17h. No palco da Praça da Inovação, o público poderá conferir outras palestras sobre a presença feminina na indústria. Um dos destaques da agenda será o Indústria Delas, iniciativa promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs). Na feira, o projeto vai contemplar painéis com histórias de mulheres que conquistaram seu espaço em setores tradicionalmente masculinos — na Serra gaúcha, o percentual de participação feminina nas indústrias metalmecânicas, por exemplo, é de 27%, número acima da média nacional, que está em 24%.

Com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, o projeto Meu Marido Marceneiro, liderado por Ana Boaventura e Bernardo Costa, tornou-se um fenômeno no segmento e também integrará a programação da feira. Na Fimma, o casal irá palestrar sobre tecnologia na marcenaria. Já a arquiteta, mentora, palestrante e autora do best-seller Ambientes que Inspiram, Priscilla Bencke será uma das vozes femininas sobre integração entre espaço e comportamento humano.

Para acessar mais informações e obter credenciamento no evento, basta acessar o site www.fimma.com.br.
















