Mudança cultural e impacto positivo nos colaboradores: hub de inovação da Randoncorp, em Caxias, celebra cinco anos

Atuando com quatro pilares, Conexo surgiu como ferramenta de inovação do grupo empresarial, com oportunidades para capacitação de colaboradores e espaço para o desenvolvimento de projetos que trazem soluções às empresas do conglomerado. Em celebração, dois cursos gratuitos serão abertos à comunidade

Bruno Tomé

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS