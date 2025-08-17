Economia

Feira de negócios
Notícia

Focada no futuro da indústria, Mercopar abre inscrições para a edição de 2025 nesta segunda-feira

Evento promovido pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs apresenta maquinário para os setores metal mecânico, do plástico, borracha e energia

Pedro Zanrosso

