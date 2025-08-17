Focada no futuro da indústria, Mercopar abre inscrições para a edição de 2025 nesta segunda-feira

Painéis sobre inovação estarão na programação de 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A feira, que no ano passado gerou R$935 milhões em negócios, retorna no dia 14 de outubro aos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Porém, as inscrições para a Mercopar já estarão abertas a partir desta segunda-feira(18) no site do evento.

Promovida pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs, a feira deve receber mais de 40 mil pessoas interessadas em soluções de maquinário e tecnologia para a indústria. Entre os destaques está a manutenção preditiva, que aumenta a eficiência das máquinas por meio de sensores inteligentes e monitora em tempo real variáveis como vibração, temperatura, ruído e consumo energético.

Soluções para antecipar falhas e medir o desempenho das fábricas também estarão presentes. Um exemplo são os sensores instalados ao longo da linha produtiva, que coletam informações detalhadas sobre o desempenho operacional.

Para o vice-presidente da Fiergs e diretor técnico da Mercopar, Ubiratã Rezler, a feira é o ambiente propício para conectar indústrias de pequeno e médio porte com quem comercializa as novas tecnologias:

— Pequenas e médias empresas precisam estar nessa feira porque as soluções estarão nela. Empresas maiores, às vezes, têm um acesso mais facilitado às novidades. Então, é a oportunidade de estar no ambiente de inovação e ter acesso às novidades que podem ser aplicadas nos negócios.

Uma das soluções que promete impressionar os visitantes chama-se “gêmeos digitais” e utiliza uma réplica digital da fábrica, criada a partir dos dados coletados em tempo real. Ela permite simular o funcionamento de máquinas, prever gargalos, testar cenários e ajustar processos sem a necessidade de interferir na operação. A tecnologia é conhecida também como “metaverso industrial” e amplia a capacidade de gestão remota e a previsibilidade na produção.

A inovação também está presente na matéria-prima. A empresa alemã Igus vai trazer plásticos autolubrificáveis, desenvolvidos para substituir componentes metálicos em ambientes onde o uso de óleo e graxa representa risco de contaminação, como na indústria alimentícia.

Em 2025, a Mercopar ocorre de 14 a 17 de outubro das 13h às 21h.








