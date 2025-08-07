Economia

Na Mercopar
Notícia

Lançada há um ano, tecnologia que torna vinhos "tokenizados" e rastreia rótulos será reestruturada para receber novos interessados

Iniciativa foi desenvolvida pelo Sebrae e itens da Pizzato e da Dom Cândido, de Bento Gonçalves, foram os primeiros a fazer uso dela. Mudanças estão sendo planejadas para clarear o desenvolvimento do processo

Marcos Cardoso

