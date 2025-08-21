Economia

Tarifaço do Trump
Notícia

Indústria da Serra está otimista com a possibilidade de redução de tarifas dos EUA anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin 

Após comunicado do vice-presidente da República, na quarta-feira (20), setor industrial aguarda oficialização por parte do governo norte-americano da taxa de 25%, em vez dos atuais 50% para exportações de derivados de aço e de alumínio do Brasil aos Estados Unidos. Caso o percentual se confirme, representantes segmento na região acreditam que medida irá beneficiar a produção local e facilitar o comércio com parceiros norte-americanos  

Tamires Piccoli

