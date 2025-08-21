Indústria da Serra está otimista com a possibilidade de redução de tarifas dos EUA anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin 

Produtos que têm o aço ou alumínio na composição poderão ter redução na tarifa imposta por governo norte-americano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde o aceno do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre uma possível redução na sobretaxa norte-americana em produtos derivados do aço e alumínio, feita quarta-feira (20), o setor industrial da Serra aguarda com expectativa e otimismo a confirmação oficial do governo dos Estados Unidos.

Alckmin divulgou que o Departamento de Comércio dos EUA deverá enquadrar as exportações de produtos que contêm aço e alumínio na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial. Na prática, a mudança reduz a sobretaxa de 50% para 25%, deixando o Brasil em pé de igualdade com demais concorrentes globais.

Com isso, não serão apenas os produtos brasileiros que receberão esse alívio na tarifa. Todos os países que exportam esse tipo de artigo para os EUA terão a mesma taxação, o que influencia na competitividade dos manufaturados. As informações são do portal G1.

Apesar de não haver uma previsão formal para o abrandamento da tarifa, o setor industrial da Serra já projeta melhorias no cenário dos negócios internacionais. Cerca de 70% de todos os produtos com aço e alumínio fabricados na região podem se enquadrar na tarifa de 25%, estima o vice-presidente de Indústria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC) e vice-presidente de Relações Institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ruben Antonio Bisi.

— Temos aí itens de cutelaria e ferramentas que têm como base o aço. Ainda, artigos de autopeças, no setor automotivo, cilindros pneumáticos. Então, é uma medida muito importante para a nossa região. São várias as empresas que trabalham nesses segmentos de manufaturados que serão beneficiadas com essa medida — indica Bisi.

Ainda que a queda na sobretaxa possa representar um alívio na região, Bisi prevê desafios para a indústria local, já que os produtos brasileiros estarão no mesmo patamar de taxa dos demais países. O grande diferencial está no auxílio do governo federal, que irá restituir 3% da tributação, e as parcerias estabelecidas há anos com o mercado norte-americano.

— Nosso país já tem clientes, canais de venda e mercados consolidados. Assim, acredito que tenhamos uma boa tração para as exportações. Nós já temos empresas com centros de distribuição nos EUA e até fábricas locais. Então, para nos deslocarmos do mercado, vai demorar muito tempo — complementa.

Apesar do tarifaço, setor pode sair fortalecido

Imposição de tarifas fez com que indústrias da Serra reavaliassem as estratégias de venda e posicionamento no mercado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para o delegado do Simecs junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Paulo Antônio Spanholi, a reclassificação dos manufaturados de aço e alumínio na taxa de 25% é um caminho que tem grande probabilidade de acontecer. Segundo o líder empresarial, a pressão para que o comércio entre Brasil e EUA se normalize é feita pelos dois grupos de exportadores, o que reforça a sinergia entre as partes.

— Já temos casos de empresas que dividiram a conta com os distribuidores de lá. Hoje, tem empresas brasileiras que arcam com 25% do tarifaço, enquanto que a empresa norte-americana paga pelos outros 25%. Se conseguirmos essa queda para 25% de sobretaxa, os custos podem ser divididos em 12,5% para cada, e então as empresas brasileiras já podem projetar uma pequena margem de lucro — prevê.

Mesmo diante do cenário de desafio, Spanholi acredita que a indústria da Serra sairá fortalecida deste período turbulento. Isso porque os trabalhos de abrir novos mercados, negociar valores e diminuir custos têm sido intensos.

Já na avaliação do professor e pesquisador Mósar Leandro Ness, doutor em Economia, apesar da suposta ação do governo norte-americano de ajudar o mercado interno, a indústria local pode, sim, se beneficiar do novo cenário.

— É uma medida em caráter global para melhorar a corrente de comércio pró-Estados Unidos. As tarifas acabaram elevando os preços domésticos nos EUA. Mas se vigorar essa redução tarifária, vai beneficiar a Serra. A maior parte das máquinas e equipamentos exportados daqui para lá têm como base o aço e alumínio — exemplifica.