Impulsionada pelo setor de serviços e com retração da indústria, economia de Caxias do Sul cresce 3,5% em junho

A economia de Caxias do Sul cresceu 3,5% em junho de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O dado foi divulgado na manhã desta terça-feira (12) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Mas, nessa base de comparação, a indústria, setor de maior peso e base da economia caxiense, registrou retração de -2,7%.

Se comparado com o mês anterior, maio, os números do sexto mês do ano mostram avanços discretos de 0,9% na indústria e de 1,2% do comércio. O resultado geral positivo, com crescimento de 2,2%, foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que registrou alta de 5,1% no período.

No acumulado do ano, que compara o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período do ano passado, a retração industrial foi de 3,8%. No entanto, o crescimento dos setores de serviços (7,8%) e comércio (2,4%) contribuiu para que o desempenho geral da economia tenha variação positiva de 0,7% no período.

Considerando o desempenho econômico do mesmo período do ano passado, pós-enchente, a diretora de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias, Maria Carolina Gullo, pondera que os números divulgados nesta terça já eram esperados.

— Os números não chegam a surpreender. Já sabíamos que a economia deste ano tinha uma tendência a ter um desempenho mais fraco por conta da taxa de juros, que inibiu os investimentos. Isso começa a aparecer seis meses depois, como era esperado com números menos robustos que os do ano passado. Mas se a gente pensar que junho de 2025 teve um crescimento importante em relação a maio, por conta da enchente, e neste ano conseguimos crescer 3,5%, não dá pra considerar ruim, afinal junho do ano passado foi um mês forte — comenta, referindo-se à Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, atualmente em 15% ao ano.

O que preocupa as entidades agora é a taxação para exportações do Brasil aos Estados Unidos, que subiu para 50% para alguns setores, e a forma como Caxias do Sul vai reagir a mais esse componente que interfere na economia.

Com produtos fora da lista de exceções, a produção caxiense precisará conquistar outros mercados, mas, na opinião do presidente da CIC, Celestino Loro, é preciso um esforço político maior para negociar as tarifas impostas pelo presidente Trump.

— Estamos procurando fantasmas para justificar nossa incompetência em pedir, ninguém chegou lá nos Estados Unidos até agora. Nós somos um mercado relevante, por que não seríamos atendidos? — questionou Loro.

Comércio x inadimplência

Puxado pelo setor automotivo e de eletrodomésticos, o comércio registrou alta de 7,52% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Porém, é a inadimplência que preocupa. O volume de inclusões de débitos aumentou 144,92% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As informações são do Termômetro de Vendas da CDL Caxias.

Exportações

Em junho, as exportações registraram um crescimento modesto de 3%, enquanto as importações permaneceram estáveis em relação ao mês anterior. Como resultado, o saldo da balança comercial apresentou um leve avanço.