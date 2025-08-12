Economia

Desempenho
Notícia

Impulsionada pelo setor de serviços e com retração da indústria, economia de Caxias do Sul cresce 3,5% em junho

Alta é em comparação com o mesmo mês do ano passado. Números foram divulgados na manhã desta terça-feira (12) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

Pedro Zanrosso

