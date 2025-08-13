Economia

Palestra-show
Notícia

Ilusionista Kronnus volta à cidade natal, Caxias, para palestrar sobre comunicação não verbal

Atração em quadros do "Fantástico" nos anos 2000, caxiense ganhou fama ao desafiar paranormais e videntes. Nesta terça-feira a noite, na CIC, Thiago Neves apresenta “O Poder do Invisível: o que você não vê está moldando suas decisões”

Pedro Zanrosso

