Ilusionista Kronnus volta à cidade natal, Caxias, para palestrar sobre comunicação não verbal

O novo desafio de Thiago Neves, nome de batismo do ilusionista Kronnus, que brilhou nos anos 2000 em quadros do Fantástico, é despertar o público a se questionar de que maneira pensa e toma decisões. Esse é o mote da palestra “O Poder do Invisível: o que você não vê está moldando suas decisões”, a ser apresentada nesta quinta-feira (14) e apresenta às 19h no Degustando Experiências da CIC.

Natural de Caxias do Sul, Kronnus retorna à cidade natal com muito mais do que um show de mágica.

— Meu objetivo é fazer a pessoa se questionar a ponto de mudar um pouco a percepção de mundo, ampliar a consciência do espaço onde vive e se flagrar que existe mais do que está limitado a perceber — explica.

Tal entendimento é para, segundo ele, ser utilizado também nos negócios tanto para persuadir quanto para perceber quando está sendo persuadido. A dinâmica dura cerca de uma hora e mostra em exemplos práticos — com bastante ilusionismo — como a mente pode enganar.

É que como explica, o cérebro humano, de certa forma "arrogante", percebe o mundo por meio dos sentidos. No entanto, o ouvido humano não escuta o mesmo que pássaros ou cães, por exemplo.

— Formamos a realidade dentro das nossas limitações, ela é essa fração que o cérebro permite perceber. É uma percepção distorcida da realidade e é explorando essas falhas de percepção que mágicos e ilusionistas conseguem criar algo que é aparentemente impossível, desde uma levitação até influenciar que a pessoa tome uma decisão que ela pensa ter tomado sozinha — diz.

O segredo é, segundo ele, tomar consciência e, a partir disso, se prevenir contra as limitações:

— A imensa maioria de nós não está consciente, pensa ter o controle absoluto das decisões e do mundo ao redor em função dessa percepção limitada.

Ainda que tenha na base da apresentação os estudos de neurocientistas, que publicaram em livros os truques da mente, Kronnus não quer explicar os conceitos de maneira técnica, mas provocar de forma lúdica até que o público amplie horizontes e compreenda que existe mais do que se limita a pensar:

— Para que, dessa forma, consigam melhorar processos e com a consciência das escolhas, melhorar tanto o pensamento analítico quanto emocional.

Palestra surgiu de um quadro do "Fantástico"

Aos 45 anos, Kronnus se dedica atualmente, além dos shows de ilusionismo, a palestrar sobre neuropersuasão para vendas e comunicação não verbal. Mas foi a partir de 2002 que ganhou fama quando desmascarou o “Homem do Rá”, o ilusionista Thomaz Green Morton que dizia entortar talheres com o poder da mente.

Até o final da década passada, Kronnus participou ativamente de programas como Domingão do Faustão e protagonizou quadros ao lado do apresentador Tadeu Schimidt no Fantástico.

Um dos últimos, em 2006, foi o que impulsionou a agenda de palestras. No quadro Operação Bola de Cristal, o caxiense desmascarava falsos videntes e transformava pessoas comuns em personagens que podiam se passar por charlatões:

— Foi uma época que estava muito focado na comunicação não verbal e como era possível ler as pessoas. A primeira palestra chamava-se Decifrando Pessoas, foi ali que comecei, depois continuei estudando em como isso podia ser aplicado dentro do ilusionismo.