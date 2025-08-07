Fimma, em Bento Gonçalves, chega ao fim com projeção de R$ 1,74 bilhão em negócios gerados

17ª edição da Fimma, realizada em Bento Gonçalves. Kor Produções / Divulgação

A 17ª Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil), realizada em Bento Gonçalves, chegou ao fim nesta quinta-feira (7) com a projeção de R$ 1,74 bilhão em negócios gerados. Com início na última segunda (4), o evento reuniu mais de 300 marcas nacionais e internacionais. O número de visitantes esperado foi superado, com 20.750 pessoas.

— Diretores e equipe tinham o desafio de retomar a grandiosidade da Fimma. Entregamos ao mercado uma feira mais completa, com novos segmentos, novas marcas e mais inovação. As expectativas foram todas superadas. Muitos expositores e visitantes satisfeitos com tudo o que vivemos aqui nestes quatro dias. A Movergs encerra esta Fimma já se preparando para a próxima edição — declarou Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), entidade promotora da feira.

A 18ª Fimma Brasil, inclusive, já tem data para ser realizada. Será de 9 a 12 de agosto de 2027.

Segundo a assessoria do evento, a Fimma recebeu visitantes de todo o Brasil e de 31 países. Entre eles, gestores de indústrias, marceneiros, arquitetos, designers, representantes e importadores. Todos tiveram a oportunidade de ficar frente a frente com os principais fornecedores da cadeia produtiva de madeira e móveis.

— O Brasil hoje, como produtor de máquinas e insumos para móveis, produz muita tecnologia. Então o importador vem à Fimma para buscar soluções e materiais que aprimorem ainda mais os seus processos produtivos — afirmou o diretor Internacional da Movergs, Daniel Segalin.

Rodadas de negócios

A Fimma 2025 também reforçou ações de negócios. Para a edição, importadores de países-alvo foram convidados pela organização, e um Lounge VIP para atender ao público estrangeiro foi montado.

Por meio de uma parceria inédita com o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), 15 Micro e Pequenas Empresas (MPEs) gaúchas de segmentos como ferragens, tecnologia, embalagens, tintas, vidros e máquinas marcaram presença em um estande coletivo e participaram de rodadas de negócios internacionais. O grupo havia recebido consultoria estratégica antes da Fimma e terá mais um encontro de assessoria após a feira. Esse projeto conta com o apoio de entidades como CNI, Sebrae, Fiergs, Unisind e Sindmóveis Bento Gonçalves.

Outra ação internacional foi o Projeto Comprador, do Brazilian Furniture – realizado pela Associação Brasileiras das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que levou à Fimma 10 importadores de oito países.