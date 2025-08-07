Economia

Fimma, em Bento Gonçalves, chega ao fim com projeção de R$ 1,74 bilhão em negócios gerados

De acordo com assessoria de imprensa, o número esperado de visitantes também foi superado, com quase 21 mil pessoas. Realizado entre segunda-feira (4) e quinta (7), evento reuniu mais de 300 marcas nacionais e internacionais

