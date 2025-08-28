Economia

No vermelho 
Notícia

Falta de planejamento, consignados e inflação: o que explica o endividamento de mais de 150 mil moradores de Caxias

Em junho desse ano, total de dívidas não pagas na cidade foi de R$ 1,19 bilhão. Cenário preocupa entidades do comércio pois tem impacto direto no poder de consumo da população

Tamires Piccoli

