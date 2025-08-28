Falta de planejamento, consignados e inflação: o que explica o endividamento de mais de 150 mil moradores de Caxias

Cerca de 30% da população de Caxias do Sul possui dívidas em aberto. Shisu_ka / adobe.stock.com

Dados recentes divulgados pelo Serasa Experian apontam que a situação econômica dos moradores Caxias do Sul tem piorado. Em julho desse ano, a cidade contava com 157.704 inadimplentes e um total de dívidas de R$ 1,19 bilhão. Os índices colocam o município como líder no interior do Estado na inadimplência.

Esse é o terceiro crescimento no valor das dívidas registrado na cidade desde o começo do ano. Em janeiro, o levantamento do Serasa Experian indicava 148.484 moradores com o nome negativado e R$ 988.416.150,05 em dívidas. No mês de maio, o total de devedores subiu para 156.344 e os débitos passarão de R$ 1 bilhão (R$ 1,1 bilhão).

Dados do Índice de Inadimplência do Termômetro de Vendas do CDL de Caxias do Sul indicam que em 12 meses as dívidas cresceram, proporcionalmente, quase 13%. Segundo o professor, pesquisador e doutor em Economia Mósar Leandro Ness, o cenário é reflexo de uma série de fatores: crescimento da inflação, perda do poder de compra, popularização dos empréstimos consignados e falta de planejamento financeiro das famílias:

— O acesso ao crédito vem se tornando mais rápido. Agora (em março) tivemos a introdução do empréstimo consignado CLT, que usa o fundo de garantia do trabalhador como garantia. Por consequência, a compra por impulso se tornou hábito nas famílias.

Leia Mais Empréstimo consignado CLT: saiba como funciona e como solicitar

Conforme o professor, os empréstimo consignados são vistos como "solução momentânea" para a falta de recurso. Essa concessão de valores se popularizou pela facilidade de obtenção, já que geralmente é liberada por aplicativos de celular, tornando desnecessária a ida às agências, facilitando o processo. No entanto, a médio e longo prazo, acaba gerando um novo ciclo de dívidas.

— A pessoa pode usar esse valor para pagar uma dívida já existente, mas seria necessário fazer um planejamento da renda antes de tudo. Avaliar cortes de gastos supérfluos é o ponto inicial para se reequilibrar e conseguir pagar aquela pendência que está com os juros mais altos. Só que as pessoas começam pelo fim, tomando o empréstimo para liquidar a primeira dívida e não fazem essa programação — alerta.

Leia Mais Postagem de Donald Trump reascende a ameaça de novas tarifas que podem impactar o risco para a exportação de móveis de madeira

Cartões de crédito e inflação tornam a situação ainda mais complexa

A inadimplência dos caxienses também aparece em relatórios da CDL Caxias - eles apontam que 30% dos moradores de Caxias do Sul estão com dívidas, segundo a coordenadora de SPC e Cobrança da entidade, Rita Pereira. Conforme ela, desse grupo, 60% possuem pendências com bancos. Só em julho, houve um crescimento de 9,7% na inadimplência na cidade.

— Tem muita dívida que fica na gaveta. O estabelecimento não negativa o cliente oficialmente, na expectativa de conseguir recuperar o valor diretamente com a pessoa, mas isso nem sempre acontece. Então, o cenário pode ser ainda pior — indica.

Cartões de crédito são apontados como um dos principais canais para o endividamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Para o Diretor de Economia, Planejamento e Estatística da CIC Caxias, Tarciano Cardoso, a alta taxa de juros é outro elemento que contribui com o cenário de inadimplência na cidade. Só a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, chegou ao patamar de 15% nesse ano.

— As pessoas têm recorrido muito aos cartões de crédito ou até ao cheque especial, ambos que geram dívidas caríssimas. O sistema bancário ainda tem todos os custos de transação da instituição. Com o aumento da Selic, o montante a ser pago é ainda maior. E tudo isso é dinheiro que acaba saindo de circulação — estima.

Leia Mais Tarifaço de Donald Trump paralisa negócios do setor moveleiro em Bento Gonçalves

Ações de renegociação como alternativa

A situação da inadimplência se agrava porque extrapola a relação entre cliente e banco. O cliente negativo acaba fora do mercado de consumo, impedido de comprar a prazo, o que reflete no comércio e serviços locais.

Para outubro, a CDL de Caxias organiza mais uma edição do Feirão Quita Dívida. Segundo Rita, a ação oferece uma abertura para os clientes negativados renegociarem suas pendências e recuperarem o poder de compra.

A ação, estratégica para o segundo semestre do ano, pode impactar nas vendas do final de ano. Para Rita, o cenário ainda indica incertezas, já que há possibilidade da inflação recuar.

— Se isso for confirmado, teremos uma redução dos juros. Essa queda é fundamental para que haja a retomada no consumo, principalmente do comércio de bens de valores mais elevados.

Como negociar as dívidas

SPC/CDL Caxias

Pelo site: as pessoas podem acessar o site da CDL (clique aqui), onde é possível verificar as dívidas que têm com as empresas associadas da entidade e fazer a negociação para quitação. Se fizer a negociação pelo site, o nome "ficará limpo" após a quitação total da dívida. O serviço é gratuito. No balcão do SPC: indo até a sede do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em Caxias, na Rua Sinimbu, 1.415, esquina com Alfredo Chaves, no Palácio do Comércio, o usuário consegue verificar as dívidas que têm com as empresas associadas à entidade. A CDL intermedeia a negociação da dívida entre o consumidor ou empresa com o estabelecimento. Indo pessoalmente no Balcão do SPC, o nome "ficará limpo" a partir da negociação. O serviço é gratuito e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Mais informações: telefone (54) 3209-9977 ou WhatsApp (54) 99620-2871. Pelo aplicativo: é possível, também, consultar pelo app “SPC Consumidor”, inserindo o CPF. O usuário tem acesso ao score, ao Cadastro Positivo, ao Certificado Digital e ao monitoramento do CPF. Pelo app, o serviço é cobrado de acordo com o plano, variando de R$ 13,90 a R$ 27,90.

Serasa