Economia

Mercado de trabalho
Notícia

Em mutirão de empregos em Bento Gonçalves, trabalhadores 50+ ganham a preferência das empresas

Entre os profissionais com mais idade, maioria já está aposentada e busca complementar a renda, geralmente de apenas um salário mínimo

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS