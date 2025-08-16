Em mutirão de empregos em Bento Gonçalves, trabalhadores 50+ ganham a preferência das empresas

Lubia conseguiu emprego de auxiliar de cozinha. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

A segunda-feira (16) será de uma série de compromissos para Lubia Terezinha da Silva Machado, 63 anos. A moradora de Bento Gonçalves terá de providenciar documentos e exames para começar um novo emprego. Lubia conquistou uma vaga de auxiliar de cozinha durante o Mutirão do Trabalho, na Via del Vino, neste sábado (16).

Já aposentada, Lubia poderia aproveitar o merecido descanso, mas, recebendo apenas um salário mínimo, diz não conseguir dar conta de todas as despesas e precisa complementar a renda.

— É pouco, tenho que trabalhar — afirma.

Jaqueline dos Santos, assistente de RH, Saionara Pomatti, gestora de RH, e Lubia. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Assim como Lubia, Gilberto Verona, 64, está aposentado e recebe um salário mínimo, mas os R$ 1.518 mensais não são suficientes. A esposa, deficiente visual e com baixa mobilidade, está internada em uma casa de repouso que custa cerca de R$ 5 mil por mês. Mesmo com a ajuda financeira do filho, ele enfrenta dificuldades.

— O que aparecer, eu vou pegar. Não estou em condições de escolher, mas gostaria de algo em zeladoria ou limpeza — responde Verona.

Aposentado há dois anos, Luis Carlos da Rosa, 67, também estava em busca de emprego no feirão. Ele trabalhou até abril com serviços gerais em uma empresa de Bento e quer retomar para complementar o salário mínimo:

— Já trabalhei como vigilante e gostaria de algo nessa área.

Os três fazem parte de um público que tem ganhado a preferência das empresas e recrutadoras: os 50+. O mutirão, aliás, tinha vagas específicas para essa faixa etária. Na empresa que contratou Lubia, por exemplo, dos 130 funcionários, entre 30 e 40 têm mais de 50 anos.

— Elas não faltam e quando precisam faltar, avisam antes. São mais responsáveis. Não que os jovens não sejam, mas é diferente _ explica Saionara Pomatti, gestora de RH da Pratomil, uma empresa de restaurantes empresariais.

Além disso, a rotatividade entre funcionários mais jovens é muito alta, segundo ela. Alguns não chegam a cumprir o período de experiência.

Mais responsabilidade e cuidado

Patrícia Angélica da Silva, gerente de RH do Spa do Vinho, também nota maior compromisso e cuidado entre as pessoas mais velhas. Para o público 50+, a empresa estava oferecendo no Mutirão do Trabalho vagas para mensageiro (responsável por estacionar os carros dos hóspedes).

— A maioria das pessoas com mais de 50 que trabalham conosco já são aposentadas. Além do complemento de renda, elas têm o plano de saúde que oferecemos por um valor bem menor — acrescenta.

Rotatividade grande entre o público mais jovem

Além do perfil de maior comprometimento entre pessoas com mais de 50 anos, Monique Marin, RH da Multimóveis, aponta outro fator:

— Não temos procura do público mais jovem. : O ponto é corroborado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Bento Gonçalves, Juarez José Piva. A rotatividade entre as novas gerações também é grande, segundo ele, o que não costuma acontecer com pessoas mais velhas:

— Isso nos deixa um pouco intrigados, mas acho que com o tempo tudo vai se acomodar e tenho certeza que eles irão aprender que precisam ter uma continuidade de crescimento nas empresas. É uma mudança de cultura que estamos sofrendo, uma mudança de paradigmas que temos que quebrar e aprender com essa nova oportunidade e essa nova geração.

O Mutirão do Trabalho recebeu cerca de 300 pessoas neste sábado. Eram oferecidas mais 600 vagas por 32 empresas.







