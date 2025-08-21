Em Gramado, feira debate longevidade e apresenta oportunidades de negócios para o público 50+

Dedicada às marcas que estão atentas ao consumo do público de 50 anos ou mais, a Geronto Fair, que ocorre entre os dias 3 e 5 de setembro, em Gramado, quer ir além dos negócios gerados pela população que segue crescendo muito no país.

Conforme o Censo de 2022, o Rio Grande do Sul tem a maior população idosa do país (20,15%). De olho nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta o crescimento desse contingente para até 40% em 2070, a chamada economia prateada gera valor com atendimentos, produtos e serviços adaptados.

Na edição anterior, no ano passado, a Geronto Fair atraiu cerca de dois mil visitantes, de 20 estados. O evento, segundo a diretora da feira, Roberta Pletsch, trazia expositores e assuntos que giravam em torno de saúde e bem estar e a edição de 2025 entende que o público precisa de muito mais do que isso:

— Acredito que esse não é mais um nicho, é uma nova regra do jogo. Hoje vemos bancos criando linhas específicas para aposentados ativos, seguradoras ampliando coberturas, incorporadoras investindo em moradias adaptadas e a indústria de esportes desenvolvendo atividades físicas de baixo impacto. Entendemos que a Geronto é muito mais do que falar sobre saúde. É uma feira voltada a negócios e tendências, um grande encontro de empresas que apresentam soluções, produtos, serviços e inovações para pessoas acima de 50 anos.

Para a doutora em Educação e coordenadora do UCS Sênior, Verônica Bohm, o mercado deixou de olhar para esse público como um consumidor exclusivo de medicamentos e que já há algum tempo está atento e se interessa por moda e a viagens, por exemplo.

— A feira chama a atenção para um mercado potente que precisa de produtos diferenciados. O mercado parou de olhar esse público como consumidor apenas de fralda geriátrica e plano fúnebre. A moda, por exemplo, cria roupas para recém-nascidos e plus size, mas não para os idosos.

Diretor-científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o médico geriatra João Senger nota mudanças na atenção à pessoa idosa também no meio acadêmico.

— Tudo está sendo adaptado para idosos, então é um mercado que não tem volta. É uma equação simples: onde tem demanda, tem procura.

Fórum nacional na programação

A Geronto Fair, no Serra Park, também vai sediar três importantes agendas que ocorrem todo o ano e debatem o envelhecimento. O 3º Fórum Nacional das Instituições de Longa Permanência (ILPs) vai abordar estratégias para o bem-estar da pessoa idosa, enquanto o Congresso de Cuidadores, Cuidados e Longevidade vai reunir especialistas da América Latina para debater cuidado como direito humano. Já com o tema Envelhecendo com Funcionalidade, a Jornada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia traz, entre outros assuntos, a complexidade de cuidar de portadores de demência.