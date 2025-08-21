Economia

Economia prateada
Notícia

Em Gramado, feira debate longevidade e apresenta oportunidades de negócios para o público 50+

Além de explorar, de 3 a 5 de setembro, um dos segmentos mais lucrativos do país, Geronto Fair vai sediar congresso de cuidadores e jornada de inverno da Sociedade Brasileira de Gerontologia

Pedro Zanrosso

