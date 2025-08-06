Economia

Em Caxias, evento Conecta Contábil reúne profissionais para debater reforma tributária e tecnologia 

Evento ocorre nesta quinta-feira (7), a partir das 9h, no auditório do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul

Pedro Zanrosso

