Em Caxias, evento Conecta Contábil reúne profissionais para debater reforma tributária e tecnologia 

Em meio à taxação norte-americana, que entrou em vigor nesta quarta-feira (6), e a reforma tributária aprovada pelo governo federal, contadores da Serra se reúnem nesta quinta-feira (7) em Caxias do Sul para debater impactos econômicos, formas de orientar os clientes e o uso da inteligência artificial (IA) nos processos.

Leia Mais Conheça algumas das soluções e tecnologias apresentadas na Fimma, em Bento Gonçalves

Promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), o Conecta Contábil ocorre das 9h às 17h, no auditório do Bloco J da UCS, com credenciamento, solenidade de abertura e painel sobre como a IA pode auxiliar o contador moderno.

Se adaptar às novas tecnologias e entender mudanças tributárias, aliás, estão na rotina dos escritórios, que atualmente medem os impactos da taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Segundo o presidente do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, os profissionais também buscam entender a dimensão da reforma tributária:

— Praticamente todos os negócios serão afetados pela reforma, tem uma mudança significativa da carga tributária das empresas. Nosso objetivo é sensibilizar o profissional para dimensionar essas mudanças, porque é ele que vai levar a informação e auxiliar o empreendedor na transição.

O presidente vê relação na taxação com a reforma porque taxas e tudo o que envolve as operações impacta na formação do preço e na margem de lucros das empresas, que podem ser orientadas pelos profissionais:

— A taxação está testando os negócios impactados e o quanto são ágeis para responder a isso. É na contabilidade que se busca informações para reagir. Empresas com uma contabilidade fidedigna têm poder de reação maior. Empresas que não estão organizadas, que definem preço de venda por felling, quando acontece uma situação adversa como essa, têm mais dificuldade. E é mais ou menos como com a reforma. Quem se preparar vai sair na frente.

Às 11h, o evento recebe a palestra do especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Raphael Di Tommaso, que fala sobre proteção contra fraudes. O painel sobre reforma tributária ocorre às 13h30min, com o presidente do CRCRS.