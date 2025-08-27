Em Caxias, 7ª edição da ExpoSegh apresenta tendências nas áreas de gastronomia, hotelaria e turismo

O evento será realizado no Centro Eventos da Festa da Uva Alex Fernandes / Divulgação

A 7ª ExpoSegh, que ocorre nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, promete trazer as tendências do momento e muito networking nas áreas de gastronomia, hotelaria e turismo. A expectativa é superar a marca de R$ 4 milhões em negócios. A entrada é gratuita, mediante cadastro pelo site do evento.

Com mais de 60 estandes e relevantes marcas presentes, dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a ExpoSegh se consolida como o principal encontro profissional para empresários, gestores e profissionais. A feira apresenta serviços, equipamentos, alimentos e bebidas, uniformes, cama, mesa e banho, qualificação profissional, higienização, limpeza, utensílios, gás, brindes, embalagens e muito mais.

Conforme diretora-executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh), Marcia Ferronato, um dos destaques será as rodadas de negócios, promovida pelo Sebrae.

— O Sebrae sempre foi nosso parceiro, desde a primeira edição, mas nesse ano ele trouxe um formato de rodada de negócios dentro da própria feira. Isso é uma novidade que aproxima mais ainda os fornecedores e o empresariado. Então, alguém tem interesse de algo específico, já marca ali para estar conversando durante o evento — destacou Marcia.

A diretora-executiva frisou que entende as dificuldades enfrentadas no mundo empresarial atualmente, mas destacou como incentivam os fornecedores a oferecem condições de pagamentos exclusivas para os dias do evento.

— Na própria feira tem algumas possibilidades de quem fecha negócio com algumas coisas diferenciadas. Mas ainda temos um forte pós-venda — salientou.

Além disso, Marcia comentou como vê a Feira como uma oportunidade para buscar soluções inovadores.

— É um ano pós o que passamos, entre pandemia e chuvas. Mas o importante é que a gente percebe o amadurecimento do empresário olhando com a cautela e automaticamente a gente vê o esforço para não fechar as empresas. Então, a feira vem com alternativas para melhora de gestão ou controle, ou às vezes até, como temos falta de mão de obra no nosso setor, trazendo um equipamento que vai ajudá-lo a ter sustentabilidade no negócio — frisou Márcia.

Tecnologia em alta

Nesta edição, a tecnologia estará em alta com estreias que prometem atrair ainda mais visitantes, como o garçom robô, inovação no atendimento para restaurantes e eventos e o carregador para veículos elétricos, alinhando sustentabilidade à hospitalidade para hotéis, pousadas, restaurantes, bares e atrativos turísticos.

A ExpoSegh também trará soluções modernas para o serviço de alimentação, inovações em produtos ecológicos de limpeza e higiene e um estúdio de podcast que produzirá conteúdos durante a feira.

Espaço do Conhecimento

A programação também reforça o compromisso da feira com a formação contínua e o compartilhamento de informações. Com isso, trará nomes regionais e nacionais para realizarem bate-papos com os visitantes. Confira abaixo a programação:

1º de setembro

15h30min: ‘Cozinha de natureza e a relação direta com os produtos e produtores locais’ com o chef Rodrigo Bellora dos restaurantes Valle Rustico e Tubuna - Cultura Gastronômica.

‘Cozinha de natureza e a relação direta com os produtos e produtores locais’ dos restaurantes Valle Rustico e Tubuna - Cultura Gastronômica. 16h30min: ‘Turismo do amanhã: relevância e inovação para as gerações futuras’, com Thomas Fontana, Founder e CEO Somos RS e líder G30 Serra Gaúcha, Nareo de David, CEO e Founder na Alloy e na mediação de Paola Benevenuto assessora de turismo Sicredi Pioneira.

‘Turismo do amanhã: relevância e inovação para as gerações futuras’, com Founder e CEO Somos RS e líder G30 Serra Gaúcha, CEO e Founder na Alloy e na mediação de assessora de turismo Sicredi Pioneira. 17h30min: ‘Carregador veicular: gerando receita no seu hotel ou restaurante’ por Mateus Giovani Ansolin, gerente Nacional de Vendas e Marketing na Mercatto Energia.

‘Carregador veicular: gerando receita no seu hotel ou restaurante’ por gerente Nacional de Vendas e Marketing na Mercatto Energia. 18h30min: oficina e degustação do Senac/Fecomércio RS. O visitante pode aprender como fazer uma cuca gaúcha com frutas nativas da estação, com aulas mininistradas pelo professor empreendedor Oswaldo Richard, graduado em Gastronomia e pós-graduação em Confeitaria.

2 de setembro

15h30min: " Porque optar por cervejas artesanais?", com o sommelier Rafael Cheruti, mestre em estilos de cerveja, especialista em análise sensorial e off flavors e tecnólogo cervejeiro.

Porque optar por cervejas artesanais?", com o sommelier mestre em estilos de cerveja, especialista em análise sensorial e off flavors e tecnólogo cervejeiro. 16h30min: ‘Faz bem viajar’, será abordado por Marcelo Marinho, diretor de Vendas, Marketing, Distribuição e TI da ICH Administração de Hotéis, incluindo a marca Intercity Hotels.

‘Faz bem viajar’, será abordado por diretor de Vendas, Marketing, Distribuição e TI da ICH Administração de Hotéis, incluindo a marca Intercity Hotels. 17h30min: ‘Sabores que contam histórias: 150 anos da imigração italiana e a gastronomia da Serra’, com o professor Matheus Troglio, mestre em História, gastrônomo e coordenador pedagógico e técnico da Gastronomia Senac.

‘Sabores que contam histórias: 150 anos da imigração italiana e a gastronomia da Serra’, com o professor mestre em História, gastrônomo e coordenador pedagógico e técnico da Gastronomia Senac. 18h30min: oficina e degustação do Senac/Fecomércio RS, com o professor Matheus Troglio, que ensinará a preparar massa de erva-mate ao molho de manteiga, charque e queijo serrano.

Pausa para o café

Outra novidade é o Segh Café, com venda de cafés especiais e produtos selecionados, pensado para proporcionar momentos de descanso e boas conversas entre os visitantes.

Programe-se

O que: 7ª ExpoSegh.

Quando: 1º e 2 de setembro de 2025 (segunda e terça-feira) - solenidade de abertura dia 1º/9, às 14h.

Horário: 14h às 21h.

Local: Centro de Feiras e Eventos do Parque Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1.431 - Nossa Sra. da Saúde), em Caxias do Sul.

Inscrições: gratuitas pelo site do Segh Uva e Vinho.

Estacionamento: R$ 30 carro e motos / R$ 80 van e micro / R$ 100 ônibus.