Economia

Comportamento
Notícia

De olho no que influencia a escolha dos clientes, restaurantes de Caxias investem nas redes sociais para atrair público

Pesquisa da Brazil Panels apontou que a decisão de onde fazer as refeições está cada vez mais relacionada com o Instagram. Presença dos estabelecimentos no aplicativo é determinante para ser lembrado, principalmente na primeira visita

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS