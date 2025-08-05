Conheça algumas das soluções e tecnologias apresentadas na Fimma, em Bento Gonçalves

Conectada com o futuro e com as necessidades de inovação de quem atua no setor, a feira também abre espaço em larga escala a soluções com Inteligência Artificial. Ulisses Castro / Agencia RBS

De portas abertas até quinta-feira (7) em Bento Gonçalves, a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis — Fimma Brasil, permite aos visitantes e negociadores uma verdadeira imersão no há de mais moderno para os processos que envolvem o setor moveleiro.

São produtos e serviços em diferentes estandes que propõem, por exemplo, otimizar processos, agilizar etapas e minimizar a exposição de trabalhadores a funções repetitivas e consideradas pouco sadias. Conectada com o futuro e com as necessidades de inovação de quem atua no setor, a feira também abre espaço em larga escala a soluções com Inteligência Artificial.

A 17ª edição do evento tem a expectativa de movimentar mais de R$ 1,7 bilhão em negociações. São mais de 300 expositores dispostos em uma estrutura de 58 mil metros quadrados no Parque de Eventos do município.

Confira, abaixo, algumas das soluções e tecnologias apresentadas aos visitantes na Fimma Brasil.

Célula robótica permite trabalho colaborativo

CEO da COMAC, André Dagostin, ao lado do robô Comac Collab. Ulisses Castro / Agencia RBS

De Carlos Barbosa, a Comac — Robótica e Software apresenta aos visitantes da Fimma Brasil três células robóticas disponíveis para atuar no setor produtivo dentro das indústrias moveleiras.

Estreante na feira, a Linha Comac Collab permite que a célula robótica atue de forma colaborativa com o operador humano para, dentre outras funções, lixar peças de madeira. Considerado seguro para operar em uma linha de produção, o robô possui um sensor que força a parada em caso de toques acidentais e involuntários.

— Uma das vantagens dele é que não precisa trabalhar com cabine de proteção. Além disso, como ele é um colaborativo, você pode pegar na "mão" dele e ensiná-lo a trabalhar, indicando onde deve lixar mais ou lixar menos. Na ponta dele, a gente pode instalar qualquer tipo de lixa usada na indústria: uma lixa pneumática, uma lixadeira elétrica, uma lixadeira que a gente chama de treme-treme, uma lixadeira orbital... Esse mesmo robô pode fazer pintura e carregar peças — sinaliza o CEO da Comac, André Dagostin.

Empresa demonstra etapas da pintura moveleira

No estande da Koria, os visitantes podem conferir ao vivo as etapas da pintura moveleira. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com uma trajetória de 30 anos no mercado, a Koria, fabricante de máquinas e acessórios para pintura, oferece uma experiência inédita e interativa no estande localizado no pavilhão E. No local, os visitantes podem conferir ao vivo as etapas da pintura moveleira, com aplicação do selador, lixamento e acabamento de peças.

Um dos produtos lançados na feira de Bento Gonçalves é uma curadora de LED ultravioleta, à bateria, que permite a secagem de peças em poucos segundos.

Curadora de LED ultravioleta, à bateria, permite a secagem de peças em poucos segundos. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Normalmente, a tinta demora cerca de uma hora para ter tempo de cura. Com essa tecnologia, conseguimos fazer em dez segundos. Traz muito mais agilidade e mais manuseio para o processo — explica o diretor da empresa, Renato Nunes.

Uma das novidades é a cabine de lixamento, com aspiração do pó pelo piso. Ulisses Castro / Agencia RBS

Outro produto apresentado a marceneiros e grandes empresas é uma cabine de lixamento, com aspiração do pó pelo piso. Segundo Nunes, a estrutura garante um ambiente mais limpo na fábrica e livre de impureza para quem opera.

— Um dos nossos grandes objetivos aqui é trazer para o mercado soluções diferenciadas que aumentem produtividade e a lucratividade dos fabricantes de móveis — sinaliza o diretor.

Alternativa para ambientes pequenos

Inovação, funcionalidade, otimização e elegância estão entre as palavras-chaves que conduzem o trabalho da Orange Bed. A empresa, com sede em Bento Gonçalves, atua na fabricação de ferragem para camas retráteis. Os produtos são ideais para ambientes com espaço reduzido, como apartamentos studio e kitnets.

Os itens são apresentados na versão de cama retrátil para solteiro, para casal, além de alternativas com sofá e mesa.

— É uma solução para dar múltiplas funções para o mesmo ambiente. Um dos produtos que estamos mostrando aqui são as camas retráteis com o sistema de sofá. Então, você tem um ambiente como uma sala durante o dia e, à noite, você pode descer a cama para dormir. Diferentemente de um sofá-cama, é uma cama que você coloca um colchão de acordo com o seu biotipo e vai usá-la todos os dias — comenta o CEO da empresa, Omar Santos.

Estreante na Fimma, a Orange Bed, segundo Santos, pretende se aproximar ainda mais de grandes indústrias voltadas a móveis planejados e de série.

Mais rapidez e assertividade para arquitetos, lojistas e clientes

Andre Menin está à frente da Refresher, plataforma online com ferramentas digitais para arquitetos, designers, varejistas e fabricantes do setor casa e construção. Ulisses Castro / Agencia RBS

Empresa de tecnologia e de educação corporativa, a Refresher pretende economizar tempo e proporcionar mais assertividade para o trabalho de arquitetos e de lojas do setor, a partir de uma plataforma online, com ferramentas digitais.

— A Refresher faz uma consultoria de estilos, descobrindo sua preferência estética e apresentando um roll de produtos que tem a ver com você, imediatamente, em segundos. Além disso, a partir de uma foto, você coloca esses produtos em um ambiente da sua casa, num piscar de olhos. O nosso trabalho é para ajudar o cliente final, mas trabalhamos diretamente com lojistas e com arquitetos — explica o CEO da empresa, Andre Menin.

A partir das escolhas do cliente, a plataforma demonstra um projeto do ambiente desejado. Na foto, uma cozinha projetada pela ferramenta. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como principal ganho, para Menin, está a agilidade da operação:

— É uma aceleração absurda de tempo, porque não precisa fazer um projeto tradicional. Com toques na tela, você vê e decide exatamente o que quer. Então, se eu sou o seu arquiteto, eu já entendi se eu estou indo ou não pelo caminho correto — diz Menin.