Economia

Seu bolso
Notícia

Comum ou aditivada? Em visita à Serra, especialista em combustíveis da Shell dá dicas de como escolher a gasolina e preservar o motor do carro

Gilberto Pose é engenheiro mecânico automobilístico. De 1999 até 2019, trabalhou dando suporte para a Scuderia Ferrari durante as corridas da Fórmula-1 no Brasil

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS