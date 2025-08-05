Como plantas clonadas podem ser a alternativa para retomada da cultura do kiwi em Farroupilha 

De referência nacional à queda massiva na produção. Pela primeira vez em 17 anos, após os primeiros efeitos do fungo Ceratocystis fimbriata terem sido identificados, a produção de kiwis em Farroupilha pode estar diante de uma nova fase: a retomada do cultivo com segurança.
A esperança de reconstruir os pomares da fruta vem de longe, cerca de 1,6 mil quilômetros de distância, mais precisamente da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Desde 2019 a instituição promove pesquisas para identificar e produzir plantas do kiwi que sejam mais resistentes ao fungo.
Essas plantas foram encontradas e viajaram até chegar em Farroupilha, nos laboratórios dos Viveiros Biotecnia. Ali, têm sido clonadas para se tornarem porta-enxertos (parte inferior da planta, que serve de base para receber outra planta) resistentes aos efeitos do Ceratocystis fimbriata.
— Estamos multiplicando essas plantas in vitro, em um ambiente controlado. Na prática, estamos fazendo cópias a partir de pequenas mudinhas. Depois de se desenvolver no laboratório, elas são plantadas em um substrato comprado e ficam um ano crescendo. A partir disso se tornam porta-enxerto para a variedade de kiwi que o produtor precisar — explica Gervásio Silvestrin, sócio-proprietário da empresa.
Conforme ele, esse formato de produção, chamado de multiplicação vegetativa mantém a genética das plantas exatamente como a UFV selecionou. Essa técnica garante que as características identificadas como resistentes ao fungo sejam conservadas e utilizadas para auxiliar outros cultivos do kiwi a se desenvolverem.
Os porta-enxertos com resistência começaram a ser vendidos em 2023. No entanto, Silvestrin avalia que essa possivelmente não seja a versão final do produto. O laboratório da Serra continua trabalhando em conjunto com a universidade mineira em busca de novos cruzamentos que suportem os efeitos do fungo.
— Não é possível quantificar o quanto esse porta-enxerto é resistente ao Ceratocystis, até porque a doença pode se apresentar na natureza de forma agressiva. Mas é uma planta selecionada, que já suporta os efeitos do fungo melhor do que as cultivadas anteriormente. Estamos fazendo cruzamentos e testes, quem sabe não chegamos a uma nova alternativa, melhor do que essa — anseia.
No ramo do cultivo de kiwi desde 1989, quando as primeiras mudas chegaram na Serra vindas do Chile, Silvestrin acredita que o porta-enxerto resistente seja um caminho para recuperar os pomares e fazer Farroupilha voltar a ser uma grande produção.
— É uma possibilidade muito boa de retomada. Além do porta-enxerto, temos novas variedades ganhando espaço, que são mais adaptadas ao nosso clima. Estamos no caminho de uma produção segura e com resultados promissores pela frente — avalia.
Quem aposta na tecnologia
Para quem gradativamente perdeu o pomar pelos efeitos do fungo, ver mudas saudáveis um ano após o plantio é motivo de celebração, mesmo que seja em uma pequena área. É o que o produtor Júnior Barchet, de 31 anos, tem vivenciado desde o ano passado, quando investiu nos porta-enxertos de maior resistência.
As 300 unidades plantadas em uma área de meio hectare, na Linha 47, no interior de Farroupilha, estão vivas e se desenvolvendo. A ação devolveu a esperança de Júnior e da família em reintroduzir o kiwi na propriedade.
— Ali nos anos 2000 a gente cultivava cerca de dois hectares de kiwi. Com o avanço dos anos a doença avançou junto. Acabou que a gente trocou o kiwi por outras culturas, como a uva. Em 2015 reduzimos a área para meio hectare, mas cortamos boa parte dos pés. Em 2022, tiramos todas as plantas que tinham sobrado porque não tinha o que fazer — conta.
A possibilidade de ter pés mais resistentes à ação do fungo levou Júnior a apostar na tecnologia. Os primeiros resultados serão colhidos entre março e maio do ano que vem, quando a safra acontece. Apesar da expectativa ser pequena com a primeira colheita, o produtor acredita que os frutos já irão custear o investimento feito nos porta-enxertos.
— Se as coisas seguirem assim, vamos ter uma boa safra em 2027 de Sorelli, a variedade amarela. Antes a gente cultivava o kiwi de polpa verde, mas agora a procura maior é pela amarela, que é mais doce. É bom ver o pomar crescendo, sempre gostei desse cultivo, então estou feliz que a gente conseguiu recuperar essa cultura — celebra.
Promessa para as próximas safras
Um levantamento de dados finalizado recentemente pelo escritório da Emater de Farroupilha apontou que a cidade conta com 42 hectares de cultivo do kiwi, sendo administrados por 30 famílias envolvidas na produção.
A área cultivada deve crescer a partir dos próximos anos, isso porque há registro de agricultores apostando novamente no cultivo. Segundo a Emater, há pelo menos cinco novos hectares sendo preparados para gerar os primeiros frutos em 2026.
O cenário traz expectativa positivas, já que dados históricos mostram o encolhimento do espaço destinado à cultura. Desde 2017, a área do kiwi na cidade reduziu em 55%.
Outro impacto previsto é na safra, que neste ano teve a produção superior ao esperado. A produção de 2024/2025, que inicialmente apontava para 200 toneladas, superou a expectativa com volume duas vezes maior: 420 toneladas foram colhidas.
Os números devem ser impulsionados pela variedade Sorelli. A polpa amarela e sabor adocicado tem se destacado na região, se tornando uma das mais procuradas pelos produtores e pelo público consumidor.
— Mesmo que não tenhamos números, podemos estimar a produção desses cinco hectares vai elevar o total de toneladas produzidas. É um recomeço, quem sabe uma ascensão. A gente vê que o pessoal que gosta da cultura está acreditando que é possível, ainda mais agora que as variedades de polpa amarela ganham força — diz a engenheira agrônoma Paula Milech, da Emater em Farroupilha.