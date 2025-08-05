Economia

Do laboratório para o pomar 
Notícia

Como plantas clonadas podem ser a alternativa para retomada da cultura do kiwi em Farroupilha 

Selecionadas em Viçosa (MG), mudas chegam à Serra onde são clonadas e se tornam porta-enxertos resistentes aos efeitos do fungo Ceratocystis fimbriata. No momento, cidade conta com 42 hectares de cultivo, mas nova tecnologia traz esperança de aumentar área e volume de frutos colhidos nos próximos anos 

Tamires Piccoli

