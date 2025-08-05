Como plantas clonadas podem ser a alternativa para retomada da cultura do kiwi em Farroupilha 

Mudas cultivadas em laboratório foram selecionadas por características de maior resistência ao fungo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

De referência nacional à queda massiva na produção. Pela primeira vez em 17 anos, após os primeiros efeitos do fungo Ceratocystis fimbriata terem sido identificados, a produção de kiwis em Farroupilha pode estar diante de uma nova fase: a retomada do cultivo com segurança.

A esperança de reconstruir os pomares da fruta vem de longe, cerca de 1,6 mil quilômetros de distância, mais precisamente da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Desde 2019 a instituição promove pesquisas para identificar e produzir plantas do kiwi que sejam mais resistentes ao fungo.

Essas plantas foram encontradas e viajaram até chegar em Farroupilha, nos laboratórios dos Viveiros Biotecnia. Ali, têm sido clonadas para se tornarem porta-enxertos (parte inferior da planta, que serve de base para receber outra planta) resistentes aos efeitos do Ceratocystis fimbriata.

— Estamos multiplicando essas plantas in vitro, em um ambiente controlado. Na prática, estamos fazendo cópias a partir de pequenas mudinhas. Depois de se desenvolver no laboratório, elas são plantadas em um substrato comprado e ficam um ano crescendo. A partir disso se tornam porta-enxerto para a variedade de kiwi que o produtor precisar — explica Gervásio Silvestrin, sócio-proprietário da empresa.

Conforme ele, esse formato de produção, chamado de multiplicação vegetativa mantém a genética das plantas exatamente como a UFV selecionou. Essa técnica garante que as características identificadas como resistentes ao fungo sejam conservadas e utilizadas para auxiliar outros cultivos do kiwi a se desenvolverem.

Os porta-enxertos com resistência começaram a ser vendidos em 2023. No entanto, Silvestrin avalia que essa possivelmente não seja a versão final do produto. O laboratório da Serra continua trabalhando em conjunto com a universidade mineira em busca de novos cruzamentos que suportem os efeitos do fungo.

— Não é possível quantificar o quanto esse porta-enxerto é resistente ao Ceratocystis, até porque a doença pode se apresentar na natureza de forma agressiva. Mas é uma planta selecionada, que já suporta os efeitos do fungo melhor do que as cultivadas anteriormente. Estamos fazendo cruzamentos e testes, quem sabe não chegamos a uma nova alternativa, melhor do que essa — anseia.

No ramo do cultivo de kiwi desde 1989, quando as primeiras mudas chegaram na Serra vindas do Chile, Silvestrin acredita que o porta-enxerto resistente seja um caminho para recuperar os pomares e fazer Farroupilha voltar a ser uma grande produção.

— É uma possibilidade muito boa de retomada. Além do porta-enxerto, temos novas variedades ganhando espaço, que são mais adaptadas ao nosso clima. Estamos no caminho de uma produção segura e com resultados promissores pela frente — avalia.

Gervsário Silvestrin e mudas desenvolvidas em laboratório dos Viveiros Biotecnia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem aposta na tecnologia

Para quem gradativamente perdeu o pomar pelos efeitos do fungo, ver mudas saudáveis um ano após o plantio é motivo de celebração, mesmo que seja em uma pequena área. É o que o produtor Júnior Barchet, de 31 anos, tem vivenciado desde o ano passado, quando investiu nos porta-enxertos de maior resistência.

As 300 unidades plantadas em uma área de meio hectare, na Linha 47, no interior de Farroupilha, estão vivas e se desenvolvendo. A ação devolveu a esperança de Júnior e da família em reintroduzir o kiwi na propriedade.

— Ali nos anos 2000 a gente cultivava cerca de dois hectares de kiwi. Com o avanço dos anos a doença avançou junto. Acabou que a gente trocou o kiwi por outras culturas, como a uva. Em 2015 reduzimos a área para meio hectare, mas cortamos boa parte dos pés. Em 2022, tiramos todas as plantas que tinham sobrado porque não tinha o que fazer — conta.

A possibilidade de ter pés mais resistentes à ação do fungo levou Júnior a apostar na tecnologia. Os primeiros resultados serão colhidos entre março e maio do ano que vem, quando a safra acontece. Apesar da expectativa ser pequena com a primeira colheita, o produtor acredita que os frutos já irão custear o investimento feito nos porta-enxertos.

— Se as coisas seguirem assim, vamos ter uma boa safra em 2027 de Sorelli, a variedade amarela. Antes a gente cultivava o kiwi de polpa verde, mas agora a procura maior é pela amarela, que é mais doce. É bom ver o pomar crescendo, sempre gostei desse cultivo, então estou feliz que a gente conseguiu recuperar essa cultura — celebra.

Promessa para as próximas safras

Um levantamento de dados finalizado recentemente pelo escritório da Emater de Farroupilha apontou que a cidade conta com 42 hectares de cultivo do kiwi, sendo administrados por 30 famílias envolvidas na produção.

A área cultivada deve crescer a partir dos próximos anos, isso porque há registro de agricultores apostando novamente no cultivo. Segundo a Emater, há pelo menos cinco novos hectares sendo preparados para gerar os primeiros frutos em 2026.

O cenário traz expectativa positivas, já que dados históricos mostram o encolhimento do espaço destinado à cultura. Desde 2017, a área do kiwi na cidade reduziu em 55%.

Outro impacto previsto é na safra, que neste ano teve a produção superior ao esperado. A produção de 2024/2025, que inicialmente apontava para 200 toneladas, superou a expectativa com volume duas vezes maior: 420 toneladas foram colhidas.

Variedades de polpa amarela (E) ganharam espaço entre os consumidores em comparação com os kiwis de polpa verde (D). Segundo Emater, sabor adocicado das variedades amarelas conquistou o paladar local. Porthus Junior / Agencia RBS

Os números devem ser impulsionados pela variedade Sorelli. A polpa amarela e sabor adocicado tem se destacado na região, se tornando uma das mais procuradas pelos produtores e pelo público consumidor.