Com imersão no universo da inovação, Fimma 2025 começa nesta segunda, em Bento Gonçalves

Reunindo mais de 300 marcas nacionais e internacionais de todos os segmentos ligados à produção de mobiliário – desde máquinas, insumos e matérias-primas até tecnologia e serviços diversos – inicia nesta segunda-feira (4) e segue até quinta (7) a 17ª Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, a Fimma Brasil, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, das 10h às 19h.

Neste ano, em uma estrutura de 58 mil metros quadrados, o evento busca reforçar a importância de o setor moveleiro abraçar a inovação, tendo em vista os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam que os fabricantes de produtos de madeira estão entre os segmentos industriais que menos inovaram no Brasil, com média de 31,2%.

A Fimma 2025 tem o objetivo de mostrar que isso é possível. Além das soluções apresentadas por 250 expositores, o evento apresenta um novo projeto: a Praça de Inovação, espaço onde indústrias e marcenarias poderão buscar informações, vivenciar experiências imersivas e assistir palestras com especialistas de diferentes áreas. O posto ficará no pavilhão A, em um espaço de 400 metros quadrados.

O diretor de Inovação da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), Renato Bernardi, explica que a proposta é criar um espaço fluido, onde as pessoas circulam, interagem e buscam novidades – exatamente como as praças urbanas.

— A Praça de Inovação é um projeto totalmente diferente de tudo o que a feira já mostrou nesses mais de 35 anos e com certeza vai ser um dos pontos altos dessa edição. A ideia é descomplicar a inovação, promover conexões entre o público, discutir assuntos do momento e mostrar que o mercado já conta com soluções eficientes para o setor moveleiro — destaca.

Como será o espaço da inovação na Fimma Brasil 2025. Fimma Brasil 2025 / Divulgação

A Praça criará um percurso interativo com diferentes vieses da inovação. Outro atrativo do espaço será a programação de palestras gratuitas sobre automação, inteligência artificial, sustentabilidade, design e novas formas de produção. Entre os nomes já confirmados estão Priscilla Bencke (co-fundadora da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura), Tiago Mattos (professor, autor, palestrante e especialista em futuros com grandes cases no mercado) e a edição pocket do projeto Indústria Delas, realizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

As startups que estarão no espaço são: Evolutor, Cool Tea, MGZ, CLL Dadfos, TrashIn, Meu Resíduo, IIOT, Vibmaster, Neopoint, Easypro, Energia das Coisas e AKR Sistemas.

R$ 1,74 bilhão em negócios e 15 mil visitantes

Considerada uma das cinco maiores feiras do mundo da cadeia produtiva de madeira e móveis, a Fimma Brasil 2025 movimenta todo o setor moveleiro do país e projeta gerar R$ 1,74 bilhão em negócios.

Com expectativa de receber 15 mil visitantes de mais de 20 países (entre eles Alemanha, Estados Unidos, Uruguai e Chile), a Fimma pretende impulsionar ainda mais o desempenho da cadeia produtiva do mobiliário.

— A Fimma 2025 está maior, mais conectada com as necessidades do setor e mais preparada para fomentar negócios, tecnologia e novas conexões para quem vive da produção de móveis. Nosso compromisso é ser cada vez mais uma plataforma de crescimento e transformação para a indústria brasileira — destaca Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs).

A feira também será carbono neutro: toda a energia utilizada terá origem 100% renovável, com rastreabilidade garantida por meio de certificação internacional emitida pela Ludfor, empresa responsável pela neutralização de carbono do Parque de Eventos de Bento.

