Economia

Setor moveleiro
Notícia

Com imersão no universo da inovação, Fimma 2025 começa nesta segunda, em Bento Gonçalves

Como novidade, a Praça de Inovação será um espaço onde indústrias e marcenarias poderão buscar informações, vivenciar experiências e assistir palestras com especialistas de diferentes áreas

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS