Economia

Anote na agenda
Notícia

Com foco em ESG, inovação e tecnologia, Festival da Economia Criativa ocorre nesta sexta-feira, em Caxias

Evento será no bloco J da UCS, das 8h30min às 18h30min. Uma das atrações será o podcast "Veio sem Anexo", que será transmitido ao vivo. A última palestra do dia, marcada para as 17h, será com Eduardo Thome, coordenador de design de experiência das lojas Renner

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS