Com foco em ESG, inovação e tecnologia, Festival da Economia Criativa ocorre nesta sexta-feira, em Caxias

Foto da 7ª edição, realizada em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Palestras, painéis, exposições artísticas estão entre as atrações do 8º Festival da Economia Criativa (EC Fest), realizado pela Microempa, que ocorre nesta sexta-feira (29), em Caxias. O evento será no bloco J da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e tem o propósito de compartilhar conhecimento para o desenvolvimento e geração de negócios. A atividade ocorrerá das 8h30min às 18h30min.

O EC Fest é voltado a empreendedores, profissionais de setores criativos, universitários, gestores de inovação e pesquisadores. Uma das grandes novidades deste ano é o crescimento no número de atividades simultâneas. No ano passado, o evento contava com três salas, para esse ano são cinco de conteúdos e três de experiências. As salas temáticas são divididas em: Espiritualidade (reiki), Conexão, Inspiração, Movimento e Experiências, além dos auditórios Economia Criativa e Transformação.

— Queremos que os profissionais entendam que a economia criativa é um setor lucrativo, que dá retorno, e que tu és empresário estando dentro da economia criativa. É para o comércio, para a indústria, para os serviços entenderem o potencial que o capital intelectual criativo tem para gerar inovação dentro desses negócios — explica Felipe Zardin, coordenador do núcleo de Economia Criativa e diretor de comunicação da Microempa.

Conforme Zardin, a economia criativa abrange diversos setores, podendo ser agrupados em áreas como artes e cultura, mídia e entretenimento, design e moda, tecnologia e inovação, publicidade e marketing, turismo cultural, e educação criativa.

Temas como ESG (environmental, social and governance, no português, ambiental, social e governança), criatividade, inovação e tecnologia estarão em evidência na sexta. Além disso, no UCS Cinema serão exibidos vídeos e documentários, com cases inspiradores.

Outra atração extra será a transmissão ao vivo do podcast Veio sem Anexo, pelo YouTube. A mediação será de Zardin, Guilherme Biegelmeyer e Idiane Gioti Duarte, e contará com a presença de alguns dos palestrantes do EC Fest.

A última palestra do dia, marcada para as 17h, será com Eduardo Thome, coordenador de design de experiência das lojas Renner, que compartilhará aprendizados sobre como o design vai além da estética, influenciando decisões de negócio, construindo pertencimento e moldando jornadas digitais mais inteligentes, humanas e conectadas. O encerramento será às 18h, com um show surpresa.

Os ingressos, no valor de R$ 69,90 para associados e R$ 99,90 para o público em geral, podem ser adquiridos no site da Microempa até quinta-feira (28). Mais informações sobre o Festival de Economia Criativa estão disponíveis pelo telefone/WhatsApp (54) 3025-7532.

Convidados confirmados

Tiago Azevedo – Presidente da Microempa.

Felipe Zardin – Núcleo Setorial Economia Criativa.

Andrigo Fernando Martins Barbosa – Oficina de produção de miniaturas de casinhas por meio de material de reaproveitado, fazendo releituras das moradias e vivência das periferias.

Bruna Moura Gobbi Franzosi – Como a criatividade e a atenção aos detalhes na experiência do cliente podem agregar valor a produtos e serviços.

Grupo de Dança Essência Cigana.

Daniel Miri – Resultados de pesquisas acadêmicas aplicadas com profissionais atuantes nas áreas de inovação e criatividade de Caxias do Sul em 2023 e 2024.

Jorge de Jesus – DJ Mono; Você é DJ e qual é a sua profissão?

Édipo Henrique Bertotti – Conexões que transformam; falar sobre o mundo telecom, e o quão é importante para a comunidade e o desafio de trabalhar.

Eduardo Meirelles – Desenvolvimento da cultura de inovação na indústria regional.

Guadalupe Traslatti Pante – Bem-receber em Criúva. Turismo no meio rural em ascensão.

Guilherme Ramos Martinato – Livros na Livraria + Café na Cafeteria + Carnaval no Bloco e a experiência de múltiplos sentidos.

Gustavo André Pazini – Empreendendo com Criatividade: conheça o Núcleo de Economia Criativa da Microempa.

Ivan Grisolia Larréa – Gestão de conflitos, negociando com emoções.

Jéssica De Carli – Santos de Casa: cidade, patrimônio histórico e mercado imobiliário.

Leandro Daros – Sobre as oficinas especializadas de audiovisual e exibição do curta “A Um Toque de suas Teclas”.

Lucas Abreu e Thalia Pereira – Do Zero a Mil Grau, A História da Caxias Mil Grau.

Luciano Balen – Programa Futuro que Queremos, sobre a escolha de futuros em modo equipe.

Marina Franceschini Susin De David – Que Brigadeiro, Do Produto à Experiência: Como Criar Valor com Criatividade e Atenção aos detalhes.

Musicar Espaço Cultural – A nossa Família Addams.

Natalia Bianchi – Trajetórias Criativas: Entre afeto e resistência.

Odelta Simonetti – Le Donne Che Fá Rider, Encontro Palhaçaria Feminina de Caxias do Sul.

Patrícia Giuriatti e Vinícius Agliardi – Você não é criativo. Da negação à afirmação: constituir-se no ato criador.

Paula de Marco – ESG em Movimento: da prática à coerência, com ODS e sem greenwashing.

Rafaela Grolli – Rafa Talks, saiba como se tornar o influenciador do seu próprio negócio.

Roberta Giovanaz Spader – Com minha história de vida incentivo as pessoas a descobrirem sua potencialidade.

Taíse Klippel Paim – Trajetórias Criativas: Entre afeto e resistência.

Rosângela Saccaro Soares – Demonstração e vivência prática com o artesanato em vime; Exposição de produtos e conversa com o público.

Zica Stockmans – Roda de Conversa, case de Economia Criativa Tem Gente Teatrando, espaço cultural há 35 anos.

Programação