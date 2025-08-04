Com baixas na indústria e na agropecuária, Caxias do Sul tem nova queda na geração de empregos

Novamente, setor da indústria é impactado em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Pelo segundo mês consecutivo, Caxias do Sul apresenta queda na geração de empregos, conforme os dados do divulgados nesta segunda-feira (4) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números são de junho e demonstram que o município perdeu 325 vagas. Assim como ocorrem em maio, agropecuária e indústria foram os setores mais impactados.

Em junho, a indústria perdeu 514 postos de trabalho, enquanto que a agropecuária registrou queda de 117 vagas. Em maio, a indústria havia perdido 267 empregos e, a agropecuária, 144. Como um todo, naquele mês, Caxias havia perdido 202 vagas.

Em contrapartida, os setores de serviços, comércio e construção civil mostraram-se aquecidos. No caso de serviços, o saldo é positivo com a a geração de 253 vagas.

Cenário preocupante

Como chama atenção o doutor em Economia e pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes), da Universidade Caxias do Sul (UCS), Mosár Leandro Ness, o cenário atual é preocupante. Contudo, esse resultado do Caged, referente a junho, ainda não trazem os efeitos que podem ser gerados pelo tarifaço de Donald Trump.

— Isso é deveras preocupante para a nossa região, porque não podemos perder de vista que esse movimento ele vem se repetindo. Ou seja, nós estamos entrando num processo de esfriamento, esfriando a temperatura da indústria. Os outros setores, em maior ou menor grau, refletem o comportamento industrial, do motor da economia — observa.

Ness analisa que o novo saldo negativo já não pode ser considerado uma sazonalidade, e, sim, uma tendência. A exceção é o setor da agropecuária, que como nota o economista, possui um ciclo próprio para contratações e desligamentos, ligado principalmente às safras.

— Quem estava planejando uma expansão pode ter botado o pé no freio, e aí a situação se inverte. Isso não nos deixa à vontade. Então, note bem o seguinte, já tivemos um movimento negativo em maio, em junho, e é provável que ele se repita em julho. E aí, sim, aquilo que eu afirmava da economia caxiense estar esfriando, se isso acontecer pelo terceiro mês consecutivo, aí ela já esfriou — comentou Ness.

No Brasil, foram criadas 166.621 postos de trabalho com carteira assinada. No entanto, em uma comparação anual é uma queda de 19%. No mês, foram registradas 2.139.182 contratações e 1.972.561 demissões.

Menor crecimento

O diretor de Planejamento, Economia e Estatística da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Caxias, Tarciano Mélo Cardoso, percebe que existe uma acomodação no cenário da indústria, especialmente a área ligada aos transportes. Como notado nos últimos meses, o crescimento vinha sendo menor.

— O que gerou essa acomodação? É muito em cima de problemas de safras que tivemos, problemas de endividamento do setor agro. Temos visto várias notícias, claro que focado aqui no Rio Grande do Sul, lá no Centro-Oeste é diferente — explicou Cardoso.

Outros fatores citados pelo economista são medidas do governo federal de aumentar o investimento fiscal, voltadas ao consumo, e também aumento de custos, como o transporte marítimo.