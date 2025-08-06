Economia

21ª edição
Notícia

Celebrando o reencontro com o público, Mostra Guaporé começa nesta sexta-feira

Cancelada em 2024 por dificuldades de acesso ao município, feira de joias e lingeries reabre com mais de 150 expositores e 21 atrações musicais em dois finais de semana, no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS