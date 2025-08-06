Celebrando o reencontro com o público, Mostra Guaporé começa nesta sexta-feira

São esperadas mais de 30 mil pessoas nos seis dias de evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Guaporé volta a ser palco de um dos eventos mais aguardados da região: a Mostra Guaporé – Expocultural e Feira da Agricultura Familiar, que começa nesta sexta-feira (8), no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. A edição de 2025 carrega um significado especial: é a primeira após o cancelamento em 2024, quando o município enfrentou sérias dificuldades de acesso devido à catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul.

Com o tema Onde o seu brilho encontra o nosso, a 21ª edição da feira de joias folheadas e lingeries ocorre em dois finais de semana — de 8 a 10 e de 15 a 17 de agosto. Para 2025, a Associação Guaporé Pró-Eventos, organizadora do evento, projeta que mais de 30 mil pessoas passem pelos corredores nos seis dias de feira. Serão cerca de 8 mil m² de área coberta, que irão abrigar os mais de 150 expositores.

Além dos expositores de joias folheadas, lingeries, moda praia, moda fitness, móveis, artesanato e artigos gaúchos, o evento – voltado à geração de negócios – contará com a participação de instituições financeiras e de ensino, além de segmentos como cama, mesa e banho, entre outros.

Com diversidade de produtos, a feira também conta com a participação de 25 agroindústrias familiares. Já na praça de alimentação, 21 atrações musicais do município e região fazem parte da programação cultural.

— Não falta vontade e determinação da diretoria, expositores e poder público. De 2020 para cá foi muito complicado, com dois anos de pandemia e um ano com chuva. E em 2025 a gente retorna. Estamos trabalhando muito e os expositores estão focados e querendo buscar atrativos melhores, para que seja uma retomada. Estamos muito confiantes — destaca o presidente da Mostra Guaporé, Rodrigo Marin.

Marin projeta crescimento entre 5% e 10% em relação à edição anterior da Mostra Guaporé. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A feira contará com 210 espaços. A estrutura, conforme Marin, terá dois amplos pavilhões comerciais destinados aos expositores dos mais diversos setores. Além disso, um pavilhão e outras oito pirâmides irão abrigar a praça de alimentação e a área de shows.

— Mesmo a economia não estando no melhor cenário, esperamos um crescimento e temos uma boa expectativa de faturamento. Acredito que possamos crescer entre 5% e 10% em relação à edição anterior — afirma o presidente.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (8), às 14 horas. No domingo (10), às 9h, ocorre a tradicional missa em homenagem ao Dia dos Pais. O ingresso custa R$ 15, mesmo valor do estacionamento.

Expectativas renovadas para impulsionar vendas

Com 12 anos de participação na Mostra Guaporé, a empresária Mirtes Dall Orsoletta, 53 anos, já conhece bem o impacto que o evento tem sobre os negócios locais. À frente da Sulune Joias, ela vê na feira uma oportunidade estratégica para ampliar vendas e consolidar a marca no mercado regional.

— A expectativa é bem grande. Estamos esperando um bom público e muitas excursões. Então, espero que venham também para gastar aqui com a gente, porque é isso que buscamos. Além de expor, queremos agradar os consumidores com bastante variedade de produtos — afirma Mirtes.

"Queremos agradar o consumidor", afirma Mirtes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Sulune Joias atua há 14 anos em Guaporé e conta com uma fábrica onde são desenvolvidas peças desde o desenho até o banho final. O foco da empresa é a prata 925. Já as joias folheadas são as mais vendidas nas feiras, segundo Mirtes.

Para a empresária, a Mostra Guaporé vai muito além das vendas pontuais. Ela acredita também que a edição de 2025 será positiva, especialmente após o cancelamento do ano anterior.

— Vem gente de todo o Estado, então isso é muito importante para nós, expositores — diz.

Já para Maristela Tramontina, 58, a expectativa é das melhores. Ela e o marido, Manoel de Oliveira, 54, comandam a Doce Íntimo, marca especializada em lingeries que atua exclusivamente em feiras. Com cerca de oito anos de trajetória e cinco participações na Mostra, o casal aposta na retomada do evento como uma oportunidade.

— O pessoal está bem empolgado para vir para a nossa feira. Muitos vêm até de excursões. Então, a expectativa é bem boa. Vai dar tudo certo — afirma Maristela.

"A mulherada faz a festa", diverte-se Maristela. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Doce Íntimo não possui loja física. A estratégia da marca é focar em eventos itinerantes, como a Tricofest, que acontece em Nova Petrópolis e Picada Café. Segundo Maristela, esse modelo tem funcionado muito bem, com público fiel e vendas aquecidas.

— A mulherada vem e faz a festa. Elas gostam muito desses produtos. Agora é esperar que a Mostra seja um sucesso — conta.

Programação

Sexta, dia 8

13h30min - Duo Instrumental Mazieros Play

14h - Abertura Oficial

19h - Anderson e Everton

21h - Banda Mercosul

Sábado, dia 9

15h30min - A Tríade

18h – Deise e Zilo e Banda

20h50 - Banda Máquina do Tempo

Domingo, dia 10

9h - Missa em homenagem ao Dia dos Pais

13h30min - Giovani e Ricardo

15h30min - Dog Caramelo Rock Band

17h30min - Leo Oliveira

19h30min - Banda 8 ou 80

Sexta, dia 15

14h - Baile Terceira Idade Musical Magia

19h - Thiago Reder e Fabiano Índio

21h - Tchê Barbaridade

Sábado, dia 16

14h30min - Banda Hera

16h30min - Acústica Rock

18h30min - Banda Aplle

20h30min - Banda Coraline

Domingo, dia 17

13h30min - Dani & Brothers

15h30min - Doug Wils

17h30min - Red Train

19h30min - Show Sertanejo Suelen Giongo

Horários

Feira comercial

Sextas: das 10h às 20h

Sábados: das 9h às 20h

Domingos: das 9h às 19h

Praça de alimentação

Das 10h às 22h30min

Bilheteria

Sextas: das 9h às 21h

Sábados: das 8h às 21h

Domingos: das 8h às 20h

Situação atual das ligações com Guaporé

Tradicional evento de Guaporé que ocorre sempre em agosto, a Mostra Guaporé foi cancelada em 2024 diante da dificuldade de acesso ao município de pouco mais de 25 mil habitantes e que foi duplamente impactado pelas enchentes. Em setembro de 2023, um dos principais acessos a Guaporé, a ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na RS-431, sobre o Rio Taquari, foi levada pela enchente.

Em maio de 2024, ao menos outras três conexões da cidade com diferentes regiões foram prejudicadas pelo aumento do nível dos rios e deslizamentos de terra. Exemplo disso é a BR-470, na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, uma das ligações que permitia o fluxo dos visitantes até a cidade.

Conforme a Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Guaporé, mais de seis pontes que ligavam a cidade com a Serra, Vale do Taquari e Região Metropolitana foram danificadas pela enchente e desmoronamentos ocorridos em maio.

O acesso a Guaporé via Serra foi restabelecido com a retomada do funcionamento da balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, em agosto. Ainda, a liberação da BR-470, na Serra das Antas, também tem facilitado a chegada ao município.

Balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza é uma das alternativas para acessar Guaporé. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A prefeitura de Guaporé informou que os quatro pontos no interior que estavam bloqueados passaram por melhorias e estão liberados. Na última semana, a ponte entre Guaporé e Anta Gorda foi liberada para o tráfego.

Em dezembro de 2024, a ponte entre Dois Lajeados e Cotiporã, outro acesso que leva a Guaporé, foi inaugurada. Ela foi feita pelo Programa de Aceleração Pontes do Sul, que conta com aporte da CIC de Guaporé e da Associação Caminhos do Vale da Serra.

Já a ponte que conecta as cidades de São Valentim do Sul e Santa Tereza começou a ser construída no início de julho por uma empresa mineira, que venceu a licitação. A obra é paga pelos governos federal e estadual. As obras na ponte de Anta Gorda, que interliga Guaporé com o Vale do Taquari, estão sendo conduzidas pela prefeitura anta-gordense.

Como chegar a Guaporé

A reportagem do Pioneiro percorreu o caminho de Caxias do Sul a Guaporé na última terça-feira (5). O trajeto de 118 quilômetros foi feito em duas horas e meia. Confira como foi:

Partida da RS-453 e RS-122, sentido Bento Gonçalves.

No entroncamento da RS-453 com a BR-470, no Trevo da Tela Sul, seguir no sentido Bento Gonçalves.

Na BR-470, pegar a esquerda na rótula da RS-431, no sentido Faria Lemos.

Seguir na rodovia por 11 quilômetros, até a ponte sobre o Rio das Antas no acesso à Cotiporã.

Seguir na estrada, passando por Cotiporã até Dois Lajeados.

Acessar a RS-129 e percorrer mais 23 quilômetros para chegar a Guaporé.

Caminho pela balsa