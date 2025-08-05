Economia

Oportunidade
Notícia

Bento Gonçalves tem mais de 600 vagas de emprego abertas

Nova edição do Mutirão do Trabalho ocorre em 16 de agosto na Via del Vino. Diferencial da edição são vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais

Bruno Tomé

