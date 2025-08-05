Bento Gonçalves tem mais de 600 vagas de emprego abertas

Feirão de empregos é realizado na Via del Vino, em Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Com a novidade de vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais, o Mutirão do Trabalho é realizado pela 11ª vez no dia 16 de agosto, na Via del Vino, em Bento Gonçalves. Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDE), a ação ocorre entre 8h e 12h.

De acordo com o titular da pasta, Juarez José Piva, o município está com cerca de 600 vagas abertas. O secretário explica que há oportunidades em praticamente todos os setores:

— Nós temos o comércio, nós temos serviço, nós temos o metal mecânico, nós temos o moveleiro, entre outros. Estão todos inseridos, procurando muita gente para ter essa oportunidade.

Leia Mais Como plantas clonadas podem ser a alternativa para retomada da cultura do kiwi em Farroupilha

Além da apresentação das vagas, haverá auxílio na montagem de currículos e oferta de cursos profissionalizantes. O Balcão de Oportunidades e o Balcão do Primeiro Emprego também participam da ação.

Piva conta que a novidade da 11ª edição, que são as vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais, surgiu a partir da conversa com empresas: