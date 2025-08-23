Economia

Mercado de trabalho
Notícia

Benefícios, adaptação e contratação de estrangeiros: como empresas têm driblado a falta de mão de obra na Serra

É comum que os setores de indústria e comércio, que empregam juntos mais de 100 mil pessoas em Caxias, tenham vagas em aberto em todos os períodos do ano

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS