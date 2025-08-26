Economia

Assembleias para debater propostas para a Consulta Popular  começam nesta terça em cidades da Serra

Primeiro encontro organizado pelo Corede Serra será em Nova Prata, no campus da UCS. Também haverá reuniões em Bento Gonçalves e Caxias do Sul, até o dia 2 de setembro. A participação é aberta ao público

Marcos Cardoso

