Assembleias para debater propostas para a Consulta Popular  começam nesta terça em cidades da Serra

Na imagem, encontro realizado pelo Corede Serra em 2024. Tiago Garziera / Exata Comunicação / Divulgação

O Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra) inicia, nesta terça-feira (26), a etapa das assembleias microrregionais para debater as propostas apresentadas pelos municípios integrantes da entidade para a Consulta Popular 2025. O primeiro encontro será em Nova Prata, no campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS), às 14h. A participação é aberta ao público.

Ocorrerão, ainda, assembleias em Bento Gonçalves, na quinta-feira (28), e em Caxias do Sul, no dia 2 de setembro. Esses encontros também serão nos campi da UCS, nos respectivos municípios. As duas cidades concentram mais da metade dos projetos inscritos, com 20 das 37 proposições.

As sugestões foram enviadas por 12 dos 28 municípios que compõem o Corede Serra, organizador da Consulta Popular na região. Elas estão inscritas em 13 áreas, com destaque para meio ambiente, com seis sugestões, e desenvolvimento social, com cinco.

— As propostas manifestam o desejo das comunidades para fortalecer o desenvolvimento socioeconômico da região. O envolvimento nesta etapa é imprescindível para que todos conheçam as sugestões regionais — comenta o presidente do Corede Serra, Evaldo Kuaiva.

A assembleia regional está marcada para acontecer em setembro, ainda sem data definida. Apenas seis propostas farão parte da votação popular, que estará aberta entre os dias 6 e 10 de outubro. Neste ano, assim como em 2024, o Estado disponibilizou R$ 60 milhões para contemplar os projetos mais votados nos 28 Coredes. Para a Serra, a fatia será de R$ 1.885.714,29.

Serviço

O quê: Assembleias microrregionais do Corede Serra

Quando e onde:

26 de agosto – Nova Prata, no Auditório do Bloco A da UCS, às 14h;

28 de agosto – Bento Gonçalves, no Auditório do Bloco A da UCS, às 14h;

2 de setembro – Caxias do Sul, no Auditório Florense, no Bloco M, às 14h.