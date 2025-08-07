Às vésperas do Dia dos Pais, comércio caxiense espera aumento do movimento entre sexta e sábado

Stephanie Stefani, gerente de uma loja de itens de couro, aposta em kit de presente para conquistar clientela. Neimar De Cesero / Neimar De Cesero

Apesar do movimento tímido no centro de Caxias do Sul nesta quarta-feira (6), a expectativa das entidades que representam o comércio, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindilojas é de boas vendas na data. O movimento deve se intensificar entre sexta-feira (8) e sábado (9), conforme o presidente do Sindilojas, Rossano Boff.

A pesquisa de intenção de compras realizada pela CDL aponta que caxienses devem investir cerca de R$ 289,85 nos presentes para os pais. No entanto, 48,2% dos entrevistados afirmaram que não pretendem adquirir nada na data deste ano.

A opção mais citada pelos entrevistados foram os itens de moda e vestuário (34,3%), seguido de calçados (23,6%). Na loja Datelli, no centro de Caxias do Sul, a gerente de vendas Stephanie Stefani aposta em valores promocionais nos itens de couro para atrair a clientela.

— No Dia dos Pais, a gente costuma vender acessórios menores, como carteira e cintos. Desde o fim de semana, já vendemos bastante presentes. Mas a gente tem expectativa que também venha o pessoal que gaste um pouquinho mais. Temos a linha de sapatos e a gente também criou uma linha promocional pro Dia dos Pais com um preço mais acessível — conta.

Outra estratégia adotada na loja foi a criação de um kit com porta-vinhos de couro, uma carteira e um chaveiro, para quem busca mais valor agregado no presente.

Os itens de perfumaria e cosméticos também são opções dos consumidores caxienses. 14,4% responderam que vão buscar presentes desse tipo para os pais. Foi o caso da aposentada Maria Oliveira, que comprou itens de cuidados pessoais para presentear.

— Consegui encontrar o que eu procurava. Comprei um creme de barba e essas coisas de cuidados. Eu já ia comprar presente, então o preço não foi determinante — afirma.

Para atrair os clientes que buscam produtos de perfumaria e cuidados com a pele, a franquia da Natura, no Prataviera Shopping, aposta em kits prontos de diversos valores para contemplar todos os tipos de consumidores.

Franquia da Natura aposta em kits presenteáveis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Nossas expectativas sempre são positivas. O que o pessoal mais busca é perfumaria. A gente nota que está tendo bastante procura nas linhas de cuidados pessoais, os homens estão mais vaidosos, então está tendo muita procura de creme de barba, pós-barba, até hidratantes corporais masculinos. Temos kits já prontos e tem a opção de eles montarem de acordo com a necessidade ou de acordo com o gosto do pai — explica Alexandra Toso, gerente da loja.

Entidade aposta na criatividade

Por se tratar de uma data que envolve afeto e sentimento, o presidente do Sindilojas aposta em boas vendas no comércio. No entanto, destaca que para que o lojista chame atenção dos potenciais clientes, é preciso usar a criatividade.

— Muitos casais não têm mais filhos, mas tem um ou dois pets e a gente sabe que se chamam "pais de pets". Então, usar a criatividade nos segmentos que podem aproveitar essa data. A expectativa sempre é boa, porque a gente está acostumado que o consumidor sempre deixa para a última hora. Por ser uma semana de pagamento é muito provável que quinta, sexta e sábado de um movimento muito bom — pontua.

Além disso, a entidade também aposta em promoções e decoração temática para relembrar os clientes da chegada da data:

— Ninguém vai deixar de dar algum presente e demonstrar uma forma de carinho para o seu pai, independente do tamanho ou do custo. O comerciante precisa provocar o cliente, mesmo em uma situação difícil. Pensar nos detalhes e a criatividade de oferecer e atender os seus clientes da melhor forma possível, sempre na abordagem de lembrar do Dia dos Pais e tentar oferecer uma mercadoria — defende Boff.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dicas do Procon Caxias

A data movimenta o comércio e exige atenção redobrada para evitar prejuízos e garantir o respeito aos direitos do consumidor.

Pesquise e verifique o fornecedor

Antes de comprar, é essencial comparar preços entre lojas físicas e online. Promoções com valores muito abaixo do mercado merecem atenção. Em compras pela internet, o consumidor deve conferir se o site é confiável, tem CNPJ, canais de contato e proteção nos meios de pagamento.

Antes de comprar, é essencial comparar preços entre lojas físicas e online. Promoções com valores muito abaixo do mercado merecem atenção. Em compras pela internet, o consumidor deve conferir se o site é confiável, tem CNPJ, canais de contato e proteção nos meios de pagamento. Direito de arrependimento

Compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, podem ser canceladas em até sete dias corridos após o recebimento do produto, mesmo que não haja defeito. Esse é um direito garantido por lei.

Compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, podem ser canceladas em até sete dias corridos após o recebimento do produto, mesmo que não haja defeito. Esse é um direito garantido por lei. Trocas e garantias

Lojas físicas não são obrigadas a realizar trocas por gosto pessoal, cor ou tamanho — salvo se essa possibilidade for informada no momento da compra. Já em casos de defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. Após esse prazo, o consumidor pode exigir a substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou a devolução do valor pago.

Lojas físicas não são obrigadas a realizar trocas por gosto pessoal, cor ou tamanho — salvo se essa possibilidade for informada no momento da compra. Já em casos de defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. Após esse prazo, o consumidor pode exigir a substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou a devolução do valor pago. Nota fiscal é essencial

Solicitar a nota fiscal é indispensável. Ela é o documento que comprova a relação de consumo e assegura os direitos do consumidor em caso de necessidade de troca, garantia ou reclamação.