Economia

Data comemorativa
Notícia

Às vésperas do Dia dos Pais, comércio caxiense espera aumento do movimento entre sexta e sábado

Pesquisa de intenção de compras realizada pela CDL aponta que caxienses devem investir cerca de R$ 289,85 em presentes

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS