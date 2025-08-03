3ª Convenção CDL Caxias reúne cinco mil pessoas e reforça protagonismo do varejo na região

Estrutura foi 25% maior do que a edição anterior. William Cabral / Divulgação

Com palestras, feira de negócios, pitches e atrações culturais, a 3ª Convenção CDL Caxias levou cerca de cinco mil pessoas aos Pavilhões da Festa da Uva, nesta quarta (13) e quinta-feira (14). O público, formado majoritariamente por associados da entidade, lotou os dois dias de programação, que teve estrutura 25% maior do que a edição anterior.

Com o tema Seu Negócio em Movimento, o evento apresentou conteúdos distribuídos em dois espaços — Palco CDL e Palco Sebrae — e buscou promover atualização, networking e estímulo aos negócios.

Para o presidente da CDL Caxias, Mauro Andreazza, o encontro reafirma o papel da entidade na economia local.

— Foi uma edição marcante. Superamos nossas expectativas de público. A Convenção reforça nosso compromisso com o desenvolvimento dos negócios locais, oferecendo conhecimento e oportunidades sem que seja necessário se deslocar a grandes centros — avaliou.

Nomes de destaque na programação

No primeiro dia, estiveram no Palco CDL a escritora e especialista em inovação Martha Gabriel, o treinador de vendas Gustavo Malavota, a especialista em marketing digital e inteligência artificial Ana Tex e o ex-vice-presidente de marketing do McDonald’s João Branco.

A quinta-feira abriu com o empreendedor Geraldo Rufino, fundador da maior recicladora automotiva da América Latina, e a especialista em felicidade e sustentabilidade humana Renata Rivetti. A programação seguiu com Nathália Bassetti, que falou sobre o consumidor do futuro. Marcos Piangers, referência em inovação e criatividade, encerra o evento à noite.

O espaço recebeu discussões sobre o turismo em Caxias do Sul e análises sobre o cenário econômico nacional e internacional, com foco nos impactos e oportunidades para os negócios regionais. Também foram apresentados 45 pitches de associados, que tiveram a oportunidade de expor projetos e ideias inovadoras.

A Feira de Negócios, instalada no térreo, contou com 33 expositores de diferentes segmentos — número maior que o registrado no ano passado — e serviu como ponto de encontro para novas parcerias e conexões entre empreendedores.