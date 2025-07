Saiba como funciona a tecnologia de gestão tributária que evitou prejuízo de R$ 1 milhão para joalheria da Serra

O Manager Tributário , criado pela Vieira Melo & Lionello (VML), evitou um prejuízo de R$ 1 milhão para a Albamary Joias, joalheria com sede em Lagoa Vermelha e unidade em Gramado. O sistema foi desenvolvido pelo escritório de advocacia de Porto Alegre, e está em funcionamento há um ano.

A solução demorou oito meses para ficar pronta. O Manager Tributário monitora, organiza e otimiza a gestão empresarial, presando pelo compliance fiscal e o controle de compensações de créditos a partir da automatização de cálculos com o cruzamento de dados extraídos da Receita Federal, notas fiscais eletrônicas, declarações acessórias e pagamentos efetuados.

— A empresa nos fornece as informações e nós fazemos toda a migração de todos esses dados para a ferramenta e a adequação, para que esse empresário possa ver isso em tempo real — explica Cristiano Lionello , diretor de operações da VML.

Após o compartilhamento das informações com o Manager Tributário, a ferramenta aplica uma malha de regras alimentadas por inteligência artificial fiscal, que é constantemente atualizada.

A VML é um escritório de advocacia com foco em tecnologia jurídica. A maioria dos clientes é do Rio Grande do Sul e de São Paulo. O principal objetivo, conforme Lionello, é centralizar os dados em um único sistema para facilitar a tomada de decisão dos empresários.