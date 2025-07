Programa miniempresa forma 400 alunos na Serra; saiba como funciona e como participar

Alunos participantes da edição de 2025 durante feira no Villagio, realizada em junho. CIC Jovem / Divulgação

O programa miniempresa, idealizado pela Associação Junior Achievement e aplicado pela CIC Jovem, está na 27ª edição e, neste sábado (19), forma 400 alunos de quatro cidades da Serra. Eles receberão diplomas após passarem por processos como fundar uma empresa, desenvolver um produto e captar investidores, por exemplo.

Neste ano foram criadas 21 miniempresas no projeto, sendo 10 de Caxias do Sul, nove de Bento Gonçalves, uma de Farroupilha e outra de São Marcos. E os números de 2025 mostram que o programa, que pode ser desenvolvido em escolas particulares e públicas, está crescendo. Neste ano são 29 instituições de ensino participantes, 10 a mais do que no ano passado, quando se inscreveram 19.

A iniciativa educacional, como explica Arthur Martinelli, coordenador da CIC Jovem, busca inspirar estudantes do segundo ano do ensino médio a explorar o empreendedorismo. As equipes criam seus próprios produtos, fazem relatórios, calculam lucro e passam por toda a experiência de ter um empreendimento.

Arthur Martinelli, coordenador da CIC Jovem. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quatro pilares pautam o programa: marketing, recursos humanos, finanças e produção. Até por isso, todos os anos a CIC abre um processo para seleção de quatro advisers, que são os mentores de cada uma dessas áreas. Neste ano, eles se reuniram uma vez por semana com os alunos participantes, durante 3h30min ao longo de 13 semanas, no período noturno e nas dependências da escola.

Qualquer tipo de produto pode ser desenvolvido, com exceção daqueles com apelo erótico, sexual ou que façam referência a qualquer tipo de drogas, lícita ou ilícita, alimentícios de produtos perecíveis e periculosos. As miniempresas podem, também, terceirizar 40% da produção.

No início das atividades deste ano, os jovens empreendedores receberam um bloco de notas que representavam as ações da empresa, e que podiam ser vendidas para os possíveis investidores. Foram 100 ações custando até R$ 20 cada.

— A ideia é levar para eles esse conceito e espírito empreendedor com o viés de formação de empreendedores e líderes, que, às vezes, no nosso formato de educação básica, não tem — comenta Cléber Bossle, diretor de projetos da CIC Jovem.

Cléber Bossle, diretor de projetos da CIC Jovem. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como forma de conclusão dos trabalhos, os participantes entregam um relatório e realizam um pitch, que é uma apresentação breve aos organizadores do programa. Ao final, é feita uma reunião com os acionistas, que recebem de volta seus investimentos com o lucro, e o que seriam os "tributos" se tornam valores que vão ser doados para entidades.

Em busca de consolidação

Uma das miniempresas que teve sucesso recente em Caxias foi a Mantec, criada por alunos do Colégio Estadual Imigrante em 2023. Conforme Nicole Viganó, uma das fundadoras, a escolha pelo produto nasceu de uma necessidade, levando em conta o inverno da cidade. Assim, criaram uma manta.

Durante o programa, comercializaram mais de 150 delas, cada uma custando R$ 49,90. Mas o processo foi complexo até chegarem ao produto final:

— Foram duas semanas (até chegar em um produto que gostaram), porque tínhamos problema com qualidade, como é de tecido soft, conforme tu cortas, ele pode ficar maior ou menor, perdemos tempo no (processo). A última versão nós terminamos esse ano porque pedimos muitos feedbacks, e com essas construções conseguimos montar o que gostamos — conta Nicole.

Gabriel e Nicole, da Mantec, com uma das mantas produzidas. Miniempresa foi uma das destaques em 2023. Ulisses Castro / Agencia RBS

Durante a formatura, a cada final de ano, os participantes das miniempresas são premiados e os melhores projetos também passam pela etapa estadual do programa. Se avançam, podem ir para os níveis nacional e continental. A Mantec, por exemplo, após os alunos superarem o nível regional, estadual e nacional, três dos seis integrantes que finalizaram o projeto foram até a Argentina representar o grupo.

— Tu aprende muito com as outras miniempresas, eu não falava espanhol direito, e chegamos conversando com as pessoas. É uma troca gigante, porque da mesma forma que tu aprendeu algo, eles também aprenderam — relembra Nicole, que foi uma das três integrantes que viajou para a etapa internacional.

Os jovens, que dividem seu tempo do projeto com a graduação e empregos, seguem confiantes para o futuro. Mesmo passados dois anos, eles seguem pensando em uma consolidação da empresa.

— Sinto que deu certo porque fomos pegando ideias de vários lugares e colocando no nosso produto, na parte do marketing, do RH, na gestão para conseguirmos nos organizar melhor. Acho que temos futuro, que vamos longe — afirma Gabriel Leal Batista, 20, integrante da Mantec.