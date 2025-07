Pesquisa aponta que Caxias do Sul tem potencial de consumo de R$ 29,8 bilhões em 2025

Consumidora observa peça de roupa em loja no centro de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O potencial de consumo de Caxias do Sul para 2025 é de R$ 29,8 bilhões, de acordo com o anuário IPC Maps. O levantamento é baseado em números como os publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e leva em conta as despesas como um todo da população, desde a alimentação até a educação, medicamentos ou mesmo veículo próprio (confira abaixo).

É o segundo maior potencial de consumo do Estado. Em primeiro está Porto Alegre, com o valor projetado de R$ 83 bilhões.

No Brasil, a pesquisa aponta que as famílias devem gastar R$ 8,2 trilhões neste ano. É um aumento de 3,01% em relação ao mesmo levantamento de 2024.

Sócio da IPC Marketing Editora, responsável pela pesquisa, Marcos Pazzini analisa que, mesmo com a alta na taxa de juros e na inflação, o cenário nacional é de otimismo para o consumo:

— A melhoria dos níveis de emprego com carteira assinada proporcionou uma garantia de renda ao trabalhador, refletindo diretamente na escalada dos valores de consumo — analisa Pazzini.

Pazzini observa que a alta nos empregos também pode ter influenciado em menos aberturas de empresas, especialmente de microempreendedores individuais (MEIs). É outro dado que o anuário destaca. No país, o crescimento de novos negócios foi de 4,2%. São um pouco menos de 25 milhões de empresas no Brasil.

Habitação e veículos lideram em Caxias do Sul

Conforme o IPC Maps, a categoria com o maior potencial de consumo em Caxias do Sul é a de habitação, com gasto de R$ 6,9 bilhões. Em seguida, aparecem veículos próprios, com R$ 3,7 bilhões, e em terceiro está a alimentação em domicílio, com gasto de R$ 2,4 bilhões.

Movimento na Avenida Júlio de Castilhos, uma das principais vias do comércio em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A categoria "outras despesas" também aparece com um alto custo, de R$ 5,6 bilhões. Porém, ela refere-se a uma série de serviços, que são gastos como contratação de advogados ou serviços de cartórios, jogos de azar e apostas, construção, pensão alimentícia, contribuições previdenciárias e trabalhistas, entre outros.

No país, segundo o anuário, também existe a tendência dos consumidores darem preferência ao investimento em um veículo próprio. O gasto potencial dos brasileiros nesse setor é de R$ 885,9 bilhões, comprometendo 11,7% do orçamento familiar.

O consumo previsto supera também nacionalmente segmentos como alimentação e bebidas no domicílio, que representam R$ 780,5 bilhões ou 10,3% do consumo domiciliar.

O anuário divide o potencial de consumo entre as classes A, B, C, D/E. Entre elas, a B tem o maior potencial com R$ 13,5 bilhões, enquanto a C tem R$ 9,3 bilhões, a A com R$ 5,1 bilhões e a D/E com R$ 922 milhões. Confira abaixo as categorias.

O diretor de Planejamento, Economia e Estatística da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias, Tarciano Mélo Cardoso, analisa que os dados se voltam bastante ao consumo humano e a área de serviços:

— Agora ele (serviços) está perdendo velocidade dentro de 2025, quando olhamos o indicador de serviços. Mas ainda está muito forte. Os últimos dois anos em âmbito nacional foi assim e local também. Você olha, anda na rua e o que abre de pontos de prestação de serviços é muito maior do que qualquer outro nível de atividade. Então o dado está refletindo isso — observa o economista.

Cardoso explica também que o alto potencial de gastos reflete nas medidas do governo para justamente acelerar o consumo. A expectativa é que esses incentivos se mantenham para o ano que vem. Contudo, como nota o especialista, quanto mais dinheiro pode ser injetado para girar a economia, maior é o crescimento da dívida pública e, consequentemente, a pressão sobre a inflação.

— Em tese o consumo se mantém acelerado. O que fica é a conta para se pagar disso. Ela cada vez aumenta mais. Não temos recursos suficientes nas esferas federal, estadual, e local também é preocupante. Como que o governo se vira para pagar essa conta? Tem dois caminhos: é aumento de dívida ou impostos. Impostos é uma pressão enorme que temos na sociedade como um todo. Dívida também, que a dívida acelera risco, isso pressiona câmbio e o câmbio pressiona inflação e continuamos nessa roda que estamos hoje. Mas tem uma visão de que para o ano que vem os juros tenham batido num teto agora. Então, são coisas que vão se acomodando — detalha o economista.

Projeção tímida no varejo

Já no varejo, apesar do potencial apontado pela pesquisa, o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, acredita em um consumo mais tímido. Boff cita fatores como demissões em outros setores, como na indústria, e até mesmo as taxas de juros e a inflação.

A projeção, como nota o presidente do Sindilojas, também é uma forma de atentar aos lojistas sobre modelos de atrair os consumidores e manter o bom atendimento para não perder vendas:

— Se temos certeza que os números serão positivos, vamos trabalhando e mostrando para o lojista que ele pode fazer um investimento, pode ter segurança, que vai ter um bom retorno financeiro. Nessa situação que viemos passando de muita sazonalidade, é sempre capacitar e mostrar para o lojista que ele precisa ser cauteloso. Precisa prestar atenção no movimento econômico da cidade, prestar atenção em como estão as compras do cliente final e como está o estoque.

Como é feito o levantamento