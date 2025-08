Pesquisa aponta gasto médio de R$ 295 com presente do Dia dos Pais em Caxias do Sul

Vitrines estão decoradas para a data no comércio de rua de Caxias do Sul.

O Dia dos Pais de 2025 será um pouco melhor no comércio caxiense do que foi no ano passado em Caxias do Sul. A constatação é da CDL Caxias com base na pesquisa que apontou crescimento de 6,1% na intenção de compras do caxiense para a data deste ano.