Leite com mais qualidade e foco no bem-estar animal: robô utilizado na Serra ordenha vacas de forma autônoma 

Há poucos anos, falar de tecnologia, uso de robôs e inteligência artificial era assunto apenas para aqueles que se dedicam a imaginar o futuro. Pois bem, esse momento chegou, ou melhor, está chegando. E, com isso, máquinas modernas e com foco no bem-estar animal são vistas também no campo, trazendo melhorias e benefícios aos produtores rurais.

É na localidade de Linha Doze, em Carlos Barbosa, que está uma das famílias de cooperados da Santa Clara, e que faz o uso da tecnologia diariamente na produção de leite. Tiago Baldasso, atualmente com 39 anos, é a terceira geração à frente do negócio, ao lado do primo Diego Carlos Baldasso. Tudo começou com o avô deles, ainda nos anos 1940, passou para os pais e tios em 1981, até chegar nos primos.

No passado, a família até focou por alguns anos no plantio de batatas, mas foi na produção de leite que encontraram o melhor caminho. Os pais de Tiago e Diego, além de outro tio deles, estão entre os primeiros a entrarem para a lista de produtores do antigo “leite b”, atual “seleção”, da Santa Clara.

— Na década de 1990 foi feita a sala de ordenha. Naquela época só tinham seis produtores que produziam o antigo "leite b", que hoje é o "leite seleção" da Santa Clara, e éramos um deles, isso foi em 1993. Em 1997, começamos a trabalhar com sistema free stall (técnica de alojamento utilizada na pecuária leiteira), e virou para os anos 2000 e fomos focando mais no ramo das vacas — explica Tiago Baldasso.

O primeiro contato do produtor com robôs no campo foi em 2014, quando outra propriedade da Serra implementou a tecnologia no dia a dia. Dali em diante, passou a estudar e buscar possibilidades para investir na propriedade, o que se concretizou em 2022, após anos de análise. O robô escolhido foi da Leli, marca holandesa que, conforme Baldasso, se encaixou na demanda. O investimento foi de cerca de R$ 1,8 milhão, sem contar a construção do galpão.

— Eu pude ver que realmente funciona, e funciona bem. Todos eles (outros modelos) têm a finalidade da ordenha e bem-estar, só que em alguns o bem-estar fica em segundo plano, e esse trabalha bem essa questão, primeiro pelo fluxo livre delas no galpão — diz.

Atualmente eles contam com dois robôs que fazem a ordenha de forma autônoma, instalados em um galpão com 126 vacas holandesas — considerada uma das melhores raças produtoras de leite. Os animais são divididos em duas alas, uma para as de primeira gestação, e outra para as com mais de uma. O sistema, que funciona 24 horas por dia, coleta aproximadamente 5 mil litros diários. Eles também têm outras 45 vacas em um sistema antigo, com produção estimada em mil litros por dia.

O mais interessante do processo todo é que a própria vaca decide a hora de ir para a ordenha. Elas podem ser liberadas para até seis ordenhas por dia conforme escala e necessidade do animal. Tudo isso é mensurado por um chip instalado em um colar no pescoço do animal, e que pode ser monitorado pelo produtor via aplicativo de celular. O robô também identifica se ela já cumpriu o intervalo para retornar ao processo, caso contrário, não autoriza uma nova coleta de leite.

O tempo de ordenha é relativo para cada animal, mas, em média, dura seis minutos. Enquanto esperam, elas têm alimentação disponível com silagem de milho, pasto pré-secado, ração, polpa cítrica do bagaço da laranja e bagaço de cevada. Quando entram no robô, recebem uma ração peletizada — quando a ração farelada é compactada — e ganha três quilos.

— Existem escalas que determinamos, e automaticamente o robô faz essa (mensuração). Todas estão cadastradas (no aplicativo), e elas vão se enquadrar dentro da escala na planilha, e é o robô mesmo que vai controlar a ordenha delas, ele faz automaticamente com as definições e dados que colocamos no programa.

Caso seja verificado sangramento no leite, o próprio equipamento faz o descarte do líquido. No entanto, Tiago pode cadastrar no aplicativo se algum dos animais estiver com problemas de saúde da vaca, como mastite — inflamação na mama —, e o robô faz o descarte. O produtor afirma que o equipamento melhorou a qualidade do leite:

— Primeiro porque não tem interferência humana, e o robô faz (o processo de ordenha) sempre igual, e o leite está sempre refrigerado, e quando tu vais ver a contagem bacteriana, é praticamente zero, não tem proliferação, porque o leite está sempre refrigerado.

Em busca da ampliação

Mesmo dividindo tarefas com o primo, o pai e os três tios, é Tiago quem faz o controle do robô e do aplicativo. O equipamento passa por manutenção técnica a cada quatro meses. No entanto, em caso de emergências, o produtor recebe uma ligação do sistema, e precisa correr para encontrar a solução.

— Ele acaba me prendendo 24 horas por dia, imagina tu ir dormir sabendo que o equipamento pode parar a qualquer momento, eu durmo com o celular debaixo do travesseiro, se ele me ligar, tenho que acordar, com o tempo quero fazer uma questão de escala para eu não precisar ficar sempre no compromisso. Mas durante o dia, no tempo que eu estaria ordenhando, eu posso estar fazendo outras coisas, ele te possibilita uma tranquilidade durante o dia, fora que tu tens todo o controle das vacas no celular — detalha.

Tiago pretende ampliar o número de robôs. O pavilhão onde as vacas ficam atualmente está pronto para receber mais dois maquinários do gênero. No entanto, ainda sem previsão de novidades: