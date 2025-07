Inflação e renda estrangulada: os motivos para a inadimplência continuar crescendo em Caxias

Dívidas com bancos concentram 66,9% do total da inadimplência caxiense. Porthus Junior / Agencia RBS

Taxa de juros elevada, aumento da inflação e empréstimos consignados que estrangulam rendas têm influenciado, segundo especialistas, na crescente inadimplência do consumidor em Caxias do Sul.

Divulgado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) com base nos dados do SPC Brasil, um levantamento do segundo trimestre de 2025 aponta que, em junho deste ano, 143.910 consumidores caxienses estavam com restrições financeiras.

No segundo trimestre de 2025 e em comparação com o mesmo período do ano passado a alta é de 13,6%, mas é preciso levar em conta que, nesta mesma época em 2024, foram suspensas as inclusões de devedores em atraso no SPC em virtude da enchente no Estado.

Ainda assim, o aumento no número dos pessoas com dívidas em atraso preocupa o assessor de economia e estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness. Segundo o doutor em Economia, os aumentos nos salários não estão compensando a inflação, o que desequilibra o consumo:

— A inflação vem corroendo o poder de compra da população. Os aumentos de salário não conseguiram equilibrar, então as pessoas estão se iludindo, consumindo mais e sua renda não aumenta na mesma proporção que os preços dos produtos.

Outro componente dessa matemática, já previsto por Ness, é o empréstimo consignado CLT. A modalidade de crédito destinada a trabalhadores com carteira assinada e que permite descontos diretos na folha de pagamento pode comprometer a renda no futuro:

— A princípio parece ser uma coisa boa, mas, por ser consignado, estrangula a renda já na saída. Tem empréstimos que correspondem a 30% do salário e os trabalhadores se deixam iludir por essa situação que aparentemente seria fácil, sacam o dinheiro e em vez de quitarem dívidas passadas, principalmente as de juros mais altos, não fazem. Acabam, então, com dívidas antigas e o consignado que reduz a renda do mês.

Para não entrar nesta bola de neve, o economista é taxativo em dizer que é preciso girar o mês nele próprio, sem contar com a renda do próximo:

— Tem que planejar os gastos a serem compatíveis com a receita e evitar as compras por impulso.

Valor da dívida

Em junho, o valor médio das dívidas ficou em R$ 5.985. As pessoas com idades entre 40 e 64 anos são as com maior número de pendências, 42,4%, seguidas das de 25 a 39 anos (39,7%). Já os consumidores com idades entre 40 e 49 anos são os que têm passivos mais altos, de R$ 6.640.

Ainda de acordo com o Cenário da Inadimplência da CDL Caxias, o número médio de dívidas é 2,51 por pessoa, sendo que 74,5% estão com as pendências há mais de um ano.

O estudo também revelou que os bancos são os principais credores, concentrando 66,9% das dívidas a receber, seguidos pelas contas de água e luz (10%) e pelo comércio (9,4%).

Raio X

Balanço divulgado pela CDL Caxias referente ao segundo trimestre de 2025

143.910 pessoas físicas com dívidas no SPC Brasil (34,1% da população economicamente ativa do município, segundo o IBGE, ou seja, acima dos 10 anos).

13,6% de crescimento no número de inadimplentes em junho de 2025, em relação a junho de 2024.

2,51 dívidas em atraso, em média, por consumidor.

R$ 5.985 é o valor médio das pendências, por pessoa.

Adultos entre 40 e 49 anos têm o maior valor médio de dívidas (R$ 6.640).

66,9% dos débitos são em bancos.

Como limpar o nome

