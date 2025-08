Especialistas destacam impacto atenuado das tarifas dos EUA nas exportações da Serra

A assinatura do decreto pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, impondo uma tarifa de até 50% sobre produtos brasileiros reacendeu preocupações sobre os efeitos na economia local , especialmente em polos industriais como Caxias do Sul. Embora o decreto tenha incluído uma lista de quase 700 exceções , o impacto ainda é significativo para setores estratégicos da região.

“No copo meio cheio, meio vazio, a água ficou um pouco acima”

De acordo com Mosár Leandro Ness, professor de economia e assessor de Economia e Estatística da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, a exclusão de setores estratégicos da nova taxação reduz efeitos negativos na economia regional.

— Para nós aqui da Serra, a perspectiva de não taxar veículos automotores, veículos de carga e partes de peças é alvissareiro. De fato, para nós, ele beneficia nesse sentido. Olhando a questão do copo meio cheio, meio vazio, estamos com a água um pouco acima daquilo que a gente esperava , um fator positivo. Cabe lembrar que, para a indústria da Serra, o principal destino das exportações são os Estados Unidos — avalia.

Apesar do alívio para setores estratégicos, o economista afirma que os efeitos indiretos do tarifaço ainda devem ser sentidos , mesmo em áreas que não exportam diretamente.

Tarifas ainda impactam cadeias produtivas

— A gente ainda vê bastante coisa dentro do setor madeireiro, ainda dentro das suas diversas características, no setor metal mecânico, especialmente com móveis de aço e com alguns equipamentos de mais valor agregado, e tudo que é ligado à indústria bélica ainda ficou muito afetado. O diagnóstico ainda é um pouco confuso, um pouco nebuloso, porque a gente pode estar olhando para um produto específico, mas tem que olhar para a cadeia que está atrás dele — destaca.