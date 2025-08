Entidades empresariais de Caxias do Sul avaliam de forma positiva o novo financiamento do governo do RS para empresas exportadoras 

Mercado dos Estados Unidos representa 17% das exportações caxienses em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Entidades empresariais de Caxias do Sul consideraram positiva a iniciativa da abertura de uma linha de crédito de R$ 100 milhões anunciada pelo governo do Estado para empresas gaúchas afetadas pelas novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil. O anúncio foi feito na última sexta-feira (25).

Conforme o relatório da Diretoria de Negócios Internacionais da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), o mercado dos Estados Unidos representa 17% das exportações caxienses em 2025. Ao todo, foram movimentados cerca de US$ 61,3 milhões em sete meses.

Os fabricantes de gesso, vidro, cimento, amianto e cerâmica são os que mais venderam para o país norte-americano. Foram US$ 25,1 milhões neste ano. Contudo, de acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, mesmo a iniciativa do governo do Estado sendo boa, pode ser que beneficie "apenas um lado".

— A gente está olhando um lado da moeda, na minha opinião, que são as empresas diretamente atingidas. Porque existe a empresa exportadora e existe uma cadeia de fornecimento para essa empresa exportadora. Então, essa empresa vai conseguir proteger um pouquinho o seu mercado, mas agora tem que entender como vai ser o reflexo nas empresas que dependem delas. É um ponto importante para olharmos — avalia Rezler.

O presidente do Simecs ressalta que ainda acredita que as taxas possam ser reduzidas ou adiadas após negociações entre os países.

— Nós temos várias alternativas, e a principal, o que a gente defende muito, é o diálogo e o entendimento para que haja, sim, uma negociação para que consigam baixar essa taxa. Isso depende de alinhamentos políticos e conversa com as equipes brasileira e norte-americana — salienta.

O vice-presidente de Indústria da CIC Caxias, Ruben Bisi, também acenou positivamente para a iniciativa do governo gaúcho, entretanto, observou como o financiamento deve ser mais benéfico para empresas menores do município.

— As grandes empresas já têm recursos, e R$ 100 milhões é muito pouco para ajudá-las, mas, para pequenas empresas, até alocarem as produções para outros mercados, eu acho que essa ajuda vai ser muito importante — avalia o vice-presidente.

Bisi também avalia que as negociações das taxas estão sendo "passionais", mas ressaltou a importância do diálogo.

— Está muito passional essas ações e isso tem que ser resolvido muito pragmaticamente. O presidente daqui teria que ligar para o presidente de lá e fazer como fez a China, como fez outros países. Então, o enfrentamento e dizer que o Brasil é nosso etc, não vai resolver. Tem que sentar, conversar, negociar e eu acho que esse é o caminho que teria que ser trilhado para poder efetivamente ter uma solução, para voltar para os 10% — opinou.

Contudo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (27) que o prazo de 1º de agosto estabelecido para a imposição de novas tarifas sobre seus parceiros comerciais permanece inalterado.

Como será o financiamento anunciado pelo governo do RS

O financiamento de R$ 100 milhões foi uma articulação da Federação das Indústrias do RS (Fiergs) com o Estado. A entidade apresentou um estudo que mostrou que, com a nova taxação, há o risco de uma perda de R$ 1,92 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Em entrevista para GZH, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, comemorou a iniciativa do governo de Eduardo Leite.

— Nós, depois de São Paulo, somos o segundo Estado que mais perde no Brasil. Segundo Estado exportador para os Estados Unidos. Esta ajuda vai ser muito bem vinda — avaliou Claudio.

O programa estará disponível a partir de 4 de agosto. Podem acessar o financiamento empresas de qualquer porte que tenham feito exportações para o mercado norte-americano ao longo do ano passado ou no primeiro semestre de 2025.

Os recursos serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e os juros são subsidiados com recursos do Fundo Impulsiona Sul, instituído pelo próprio BRDE.

Com isso, a linha de crédito para capital de giro aos exportadores terá um custo final entre 8% e 9% ao ano. Com a equalização, os custos do financiamento foram fixados em IPCA mais 4% ao ano, com cinco anos de prazo para pagamento, incluindo uma carência de até 12 meses.

Até o momento, não foi definido um teto de valor por empresa, mas o BRDE fará uma avaliação econômico-financeira do negócio para analisar a viabilidade do crédito.

