Entidades empresariais da Serra aguardam por negociações entre governos brasileiro e dos EUA sobre tarifaço anunciado por Trump

De acordo com o presidente da CIC, Celestino Loro, o mercado norte-americano é um dos mais importantes para a indústria caxiense, figurando entre os três maiores parceiros nos últimos 10 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Considerado um mercado estratégico pela indústria caxiense, as exportações e importações dos Estados Unidos podem ser diretamente impactadas com a vigência da nova tarifa adicional de 50% para produtos brasileiros importados pelo país norte-americano. A taxa entrará em vigor a partir de 1º de agosto. Ainda na noite quarta-feira (9), o presidente Lula anunciou que deve taxar de volta os produtos americanos em 50%.

No entanto, entidades como a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) mantêm a perspectiva de que a medida possa ser revertida em negociações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Para o presidente da CIC, Celestino Loro, o anuncio de novas tarifas sempre é considerado maléfico para os negócios internacionais.

— A gente enxerga com muita preocupação e também com a expectativa de que todo mundo dê um passo atrás e, de forma muito pragmática, vá para a mesa de negociação e procure mitigar. Porque o prejuízo é daqui para lá e de lá para cá. Quando a gente fala em tarifas no comércio internacional, o prejuízo é em ambos os lados — analisa.

De acordo com Loro, o mercado americano é um dos mais importantes para a indústria caxiense, figurando entre os três maiores parceiros nos últimos 10 anos. Por isso, a tarifa de 50% representa um grande impacto aos empresários que importam e exportam do país.

— O mercado americano tem sido, ao longo dos anos, o maior ou segundo maior parceiro comercial. Em alguns anos cai para o terceiro lugar, mas nunca sai do top 3. É um parceiro importantíssimo do nosso município — afirma Loro.

Por enquanto, o presidente da entidade não teme que hajam demissões nas indústrias locais, uma vez que o mercado tem a capacidade de se adaptar aos consumidores internacionais.

— A gente vai sentir impacto em dois âmbitos. O consumidor final para aqueles produtos originados nos Estados Unidos, provavelmente vai sentir um impacto no bolso. Por outro lado, eu não acredito ainda que a gente venha a ter ondas de demissões. Vamos ter mais dificuldades de exportar, e naturalmente as empresas vão substituir mercados — analisa.

Impactos na cadeia produtiva

Na indústria metalúrgica, mecânica e de material elétrico, o tarifaço representa um transtorno para as empresas, conforme analisa o presidente do Simecs, Ubiratã Rezler.

— Isso gera um transtorno enorme para as empresas. Com o aumento alto desses custos, vai ser muito difícil a gente continuar tendo a mesma performance de exportação. E, ao mesmo tempo, o Brasil retalhando o que os Estados Unidos impuseram, a gente vai ter dificuldade de ter importação também — observa.

Para as empresas que têm nos Estados Unidos o principal mercado consumidor, o temor é de que o impacto chegue a afetar a cadeia industrial local. Uma vez que o exportador perde o mercado, deixa de consumir dos fornecedores locais, explica Rezler.

— Isso pode gerar uma onda de desligamento grande, porque se eu não tenho mais um mercado que me absorve externamente, eu vou ter que diminuir minha produção. Minha competitividade vai diminuir, então já é um transtorno, não só financeiro para as indústrias, mas um transtorno social — analisa.

No entanto, a expectativa do presidente do Simecs é de que os governos brasileiro e americano busquem negociações e que a tarifa não seja aplicada aos produtos brasileiros. Isso porque, apenas para mercado norte-americano, as indústrias associadas ao Simecs exportaram R$ 800 milhões. Neste ano, até o primeiro semestre, foram R$ 350 milhões.

— Nós acreditamos que o nosso governo vai ter conversas com o governo americano para poder fazer com que isso seja revertido — projeta Rezler.

Efeitos devem chegar ao polo moveleiro de Bento Gonçalves

Dezessete por cento das exportações do polo moveleiro de Bento Gonçalves são para os Estados Unidos. O país é o maior parceiro comercial do setor, conforme o diretor internacional do Sindimóveis em Bento Gonçalves, Cleberton Ferri.

— Ainda faltam 20 dias e há negociações no meio do caminho. Mas, se realmente vier a ser taxado mesmo, obviamente será um impacto grande para o setor. Foram cerca de U$ 5 milhões (cerca de R$ 27,7 milhões) só no primeiro semestre deste ano — destaca.

O setor ainda espera que haja negociação por parte dos governos, assim como ocorreu por parte dos Estados Unidos com a China, por exemplo.