Em Bento Gonçalves, 25ª Jornada do Sorvete apresenta tendências de um setor movido por novidades

Diretor administrativo da Urca, Vinícius Dalle Laste participa de jornadas como a que ocorre em Bento para ficar atento às tendências do setor. Ulisses Castro / Agencia RBS

Da paleta mexicana ao frozen iogurte e sem esquecer de incluir a opção de açaís, o mercado de sorvetes evoluiu seus tradicionais bufês com novidades que se agregam ao setor e obrigam empresários a se atualizarem.

Parece fora de época falar sobre o assunto, mas, promovida pela Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel), a 25º Jornada do Sorvete ocorre propositalmente no inverno, período em que a produção diminui e as estratégias para o verão começam a ser traçadas. Nesta quarta (9) e quinta-feira (10), as tendências do mercado serão apresentadas no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves.

As palestras sobre estratégias de crescimento, franchising e logísticas ocorrem pela manhã. À tarde, os workshops apresentam novos ingredientes, maquinário, embalagens e logística de transporte e armazenamento.

Direcionado para quem “vive do sorvete”, o evento é também, segundo o presidente da Agagel, Marcello Melatti, para entusiastas e curiosos do setor:

— Só não falo que é para todos que gostam de sorvete, porque todo mundo gosta de sorvete. Mas a gente brinca que a cada ano temos que aprender a fazer de novo, porque são muitas tendências que aparecem e é preciso surfar. As vendas estouram, como foi o caso das paletas mexicanas, e é preciso lançar rápido.

Melatti se refere também à tendência do açaí, presente na maioria das sorveterias já há alguns anos e que, segundo ele, se estabilizou no mercado gaúcho depois de uma certa restrição do consumidor.

— Produzir açaí é quase uma exigência para fábricas de sorvete, porque não dá mais para ficar de fora, tem muita saída. O Rio Grande do Sul foi um dos Estados que mais demoraram para incorporar o produto e agora está estabelecido — lembra.

As inscrições para a 25ª Jornada do Sorvete são gratuitas para associados, mas é preciso se inscrever pelo link ou no local do credenciamento. Para o público geral a inscrição tem valor de R$ 50. A entrega de um quilo de alimento ou um kit higiene isenta o valor.

Açaí chegou como novidade no catálogo das sorveterias e em pouco tempo se tornou um dos mais vendidos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Da torta alemã ao sorvete de pipoca

Se reinventar, testar novos sabores e manter a oferta do que deu certo são características do ramo sorveteiro e estão no DNA de uma das empresas mais tradicionais de Caxias do Sul.

Faz 72 anos que a Urca fabrica sorvetes e por estratégias comerciais já até ficou de fora de tendências que projetou à época não serem duradouras no futuro. Foi o caso, ao contrário do açaí, segundo o diretor administrador Vinícius Dalle Laste, da paleta mexicana:

— Decidimos não apostar e vemos que não é mais um produto tão consumido nos dias de hoje, diferentemente do açaí, que veio para ficar. Trabalhamos durante todo o inverno com testes para seguir o que o mercado pede.

No ano passado foi o sorvete de pipoca e no verões de 2006 e 2007 o de torta alemã que nunca mais saiu do catálogo: