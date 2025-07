Electric Move Brasil 2025 é lançada em Caxias do Sul

Evento será realizado no Parque de Eventos da Festa da Uva.

Foi lançada oficialmente, nesta quarta-feira (23), em Caxias do Sul, a terceira edição da Electric Move Brasil. Com o slogan Energia que acelera o futuro, o evento será realizado de 6 a 8 de novembro, no Parque de Eventos Festa da Uva. São esperadas mais de 20 mil pessoas.