Depois de registrar recuo no mês de abril, economia de Caxias do Sul cresce 0,6% em maio de 2025

Indústria teve crescimento discreto e com o mesmo percentual da economia como um todo: de 0,6%. Porthus Junior / Agencia RBS

Em comparação com o mês passado, a economia de Caxias do Sul cresceu 0,6% em maio de 2025. A leve alta foi puxada principalmente pelo desempenho do comércio, que registrou evolução de 3,1% de um mês a outro, e pela indústria, que avançou o mesmo percentual que a economia em geral, de 0,6%. Por outro lado, o setor de serviços recuou -0,7%.

Leia Mais Assessoria de comércio internacional caxiense anuncia joint venture e prevê movimentar R$ 1 bilhão em um ano

Os dados divulgados na manhã desta quinta-feira (3) pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias indicam um resultado estacionário. Não está descartada a possibilidade de estagnação, segundo as entidades.

No acumulado do ano, que compara os primeiros cinco meses de 2025 com o mesmo período do ano passado, a indústria registrou queda de 4%. Nesse período, o maior crescimento foi em serviços, com 7%. Já o comércio teve leve incremento de 1,4%.

O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, maio de 2025. Fonte: CIC e CDL Caxias

Ao apresentar os números, o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias, Tarciano Mélo Cardoso, ponderou que esse cenário não se nota apenas em Caxias, mas também em âmbito nacional e até internacional:

— É uma acomodação geral que estamos observando. Caxias tem um poder industrial voltado para bens de capital, que é o motor da cidade. Tínhamos uma expectativa com o agronegócio. Houve uma supersafra, mas os agricultores têm o mesmo ponto de interrogação, se vale investir com a taxa de juros atual. Essa falta de confiança do investidor é o que tem feito a economia adormecer — exemplifica Cardoso.

A Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, chegou a 15% ao ano, em junho, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Este é o maior nível nominal desde julho de 2006, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Copom cortou a taxa de 15,25% para 14,75% ao ano.

Ainda sobre o desempenho da economia caxiense em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado até houve um crescimento, de 6,4%. Nesse cenário, todos os setores tiveram alta: indústria (3,1%), comércio (8,2%) e serviços (11,4%). Porém, maio do ano passado foi o mês da catástrofe climática sobre o Rio Grande do Sul, e naquele mês houve uma queda grande na economia em todos os setores, com um recuo geral de 7,2%.

Comércio registra alta

As vendas de Dia das Mães, segunda data comemorativa mais importante do varejo após o Natal, puxaram a alta no setor de 3,1% em relação a abril.

Na comparação com maio de 2024, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 8,2%, mas vale reiterar as condições climáticas do ano passado que frearam a economia naquele mês.

No acumulado do ano, o setor avança 1,4% e em 12 meses a expansão é de 1,03%. A projeção do economista da CDL Mosár Leandro Ness é de encerrar o ano com crescimento de 3%.

— Isso dá um fôlego para o setor, que vem de números negativos, então não existe certeza que a gente vá crescer a uma taxa superior de 3%. A certeza que temos é que o número acumulado dos 12 meses nos dá um número seguro, mesmo que de 1%.

Como é calculado