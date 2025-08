Como produtores e confeitarias de Caxias do Sul estão lidando com a alta demanda por morangos

Alta da safra é na primavera. Carol Palmeira / RBS TV

Em uma semana, a corrida pelo morango explodiu em praticamente todo o Brasil, não sendo diferente em Caxias do Sul. A alta demanda se justifica, principalmente, pela febre do morango do amor, doce que viralizou nas redes sociais.

Só que não é apenas isso que fez os morangos desaparecem das prateleiras dos mercados. As condições climáticas também interferiram nas produções. De acordo com Mauro Tessari, engenheiro agrônomo da Emater, mesmo que a fruta seja cultivada o ano todo, a maior produção ocorre na primavera, principalmente entre os meses de setembro, outubro e novembro.

Em Caxias do Sul são aproximadamente 85 hectares de morangos cultivados, em uma produção que deve chegar a 5 mil toneladas na safra. Conforme Tessari, a maioria é cultivada em estufas, para garantir a qualidade da fruta.

— O diferencial da nossa fruta é por estarmos num clima um pouco mais ameno. Nós temos uma amplitude térmica, uma diferença das temperaturas do dia com a noite maior. E isso auxilia na melhora na questão de coloração, também na doçura e qualidade dos frutos — explica Tessari.

Para Marcelo Bufon, gerente técnico operacional da Ceasa Serra e produtor rural, a falta da fruta se deve a uma soma de fatores, como a baixa incidência solar no mês de junho e os dias com temperaturas negativas e geada. Além disso, na visão dele, a febre do morango do amor, aliada com uma baixa em Minas Gerais, maior produtor do Brasil, fizeram o produto sumir do mercado. Ele acredita que a situação deva se normalizar entre 15 e 30 dias na cidade.

— Dentro do que tenho acompanhado na minha produção, e isso é regra para praticamente todo mundo que produz na região, porque tem microclimas, mas não muda muito é questão de 2ºC ou 3ºC, dentro de 15 a 30 dias vai começar a ter produto nosso também. E, provavelmente se Minas está com algum problema, vai começar a aumentar o produto. Em 15 dias acredito que já vai ser suficiente para ver algum resultado e 30 dias um resultado maior — projeta o gerente da Ceasa.

Fernandes Andreazza, engenheiro agrônomo e produtor, cultiva duas variedades de morangos no distrito de Santa Lúcia Piaí: albion e san andreas. A maioria das frutas são vendidas para supermercados da cidade e, no verão, quando a produção é melhor, enviam para outros estados, como Mato Grosso e Goiás, e até mesmo para Brasília. Ele brinca que a febre do morango do amor deveria ter viralizado na alta da safra, mesmo assim, acredita que a ela senha mantenha por mais tempo:

— Nós precisamos, infelizmente para nós gaúchos nós não temos produção. Então a fruta que está sendo ofertada aqui, a grande maioria está vindo de Minas Gerais, e a nossa produção inicia agora em setembro e segue até maio do próximo ano.

E como estão as confeitarias?

O morango do amor chegou para auxiliar em um mês que normalmente é de baixa no Empório Doce D'oro, conforme a proprietária Thayse Machado. Segundo ela, a produção estimada em uma semana girou de 500 a 700 unidades por dia.

A empresária tem dois fornecedores de morangos, sendo que um deles está com dificuldades para entregar a frutas. Até a última segunda-feira (28), ela vendia o doce que virou febre nas redes sociais por R$ 10. No entanto, com aumento do custo da fruta, o valor subiu para R$ 15. Outro receio de Thayse é com a proximidade do Dia dos Pais e a elevação nos preços que precisou aplicar.

— Nós somos padaria e confeitaria, e eu mantenho um estoque de insumos e matéria prima. Quando deu o estouro do doce, eu recém tinha comprado uma quantidade de morangos, porque na minha confeitaria eu tenho vários outros itens com a fruta, que é um dos carros chefes. (Agora) tive que aumentar porque o mercado não está conseguindo nos entregar — conta Thayse.

Já Maria Eduarda Fogazzi, subgerente da Pão Quente da Rua Sinimbu, diz que o doce começou a ser vendido por R$ 14,90. No entanto, nesta semana, o valor subiu para R$ 19,90 em virtude de o fornecedor ter aumentado o custo do quilo da fruta. Mesmo assim, os clientes continuaram procurando o morango do amor. Só que, com a escassez da fruta, precisaram tomar algumas medidas emergenciais. Tortas que levam o morango agora são feitas somente sob encomenda.

— Estamos focando em fazer os produtos que estão vendendo. Temos também o bombom de morango, então ele e o morango do amor fazemos em menor quantidade. Mas produtos que levam morango que na verdade são um acréscimo, estamos optando por tirar para priorizar esses — explica Maria Eduarda.

Na Kidelizz da Rua 13 de Maio, a gerente Marineusa Araújo afirma que a procura por doces que levam o morango aumentou nos últimos dias. A produção é feita toda na matriz, em Farroupilha. Até o momento, não enfrentaram problemas com os fornecedores. O morango do amor sai a R$ 15, enquanto uma fatia de torta custa, em média, R$ 12.