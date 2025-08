Com lista de exceções no tarifaço de Trump, entidades avaliam qual pode ser o impacto na Serra

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Jim WATSON / AFP

A assinatura do decreto de Donald Trump que taxa em mais 40% produtos brasileiros trouxe uma lista de exceções (há uma tarifa de 10% já em vigor, o que totaliza os 50%). Assinado nesta terça-feira (30), em Washington, o tarifaço, assim, deixou de fora quase 700 itens. Entre eles, produtos que amenizam o impacto na Serra, como das indústrias de veículos e moveleira.

Houve também a retirada de outros itens, como suco de laranja, aviões e drones, castanhas, minério de ferro, petróleo, carvão, óleos, celulose e móveis de metal e plástico.

O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), Celestino Loro, percebe que o último mês já trouxe impactos aos negócios locais, por conta da expectativa ao tarifaço. Agora, as exceções podem amenizar a situação na indústria local.

— Nós vemos com bons olhos as exceções que foram criadas. Alguns setores, inclusive, impactam a região, veículos especialmente, não só. Mas as exceções estão sendo conseguidas pela necessidade, pela vontade dos Estados Unidos, infelizmente não pelo pedido do Brasil. Nós imaginamos que o Brasil deveria ter um gesto de abrir negociações, de solicitar, de pedir, porque afinal de contas, a ação da negociação é do jogo. Infelizmente, nós estamos vendo um alívio do tamanho do problema, mas infelizmente estamos vendo um alívio pelo lado de quem nos impôs — avaliou Loro.

Já o setor metalmecânico segue preocupado com a taxação norte-americana. O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, lamentou a "falta de protagonismo" do governo brasileiro em negociar. Rezler calcula que o impacto das exceções no mercado local deve ser de apenas 1% a 2% por contas das concessões feitas especialmente aos móveis de aço. O presidente da entidade calcula que entre 20% e 21% dos produtos que vão ao mercado dos EUA seguem impactados.

— Nós vamos apoiar os nossos associados. O que o Simecs vai fazer é entender com os associados que ferramentas podemos ajudar e de que tipo de apoio eles podem ter para que sintam menos. A Federação (Fiergs) fez um acordo. Ela protagonizou. É o que gostaríamos que o governo federal fizesse. A Federação das Indústrias protagonizou um acordo junto ao governo do Estado, que conseguiu R$ 100 milhões — observou Rezler.

O presidente da entidade vê com preocupação a situação de empresas que trabalham com armas, por exemplo. Rezler cita que em Veranópolis há uma indústria que 90% do mercado é norte-americano. As armas não entraram na lista de exceções.

— Temos ainda alguns setores que foram desonerados disso, o que é ótimo. Mas, no setor metalmecânico, o setor onde o Simecs atua nos seus 17 municípios, nós vamos ter um impacto enorme dessa tarifa, onde as empresas certamente vão ter grandes problemas para a manutenção dos negócios — comentou o presidente, citando que a entidade auxiliará para que isso não impacte os empregos na Serra.

Setor moveleiro não deve ter impactos

A lista de exceções foi celebrada pelo presidente da Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil), Euclides Longhi. O evento, inclusive, se inicia na próxima segunda (4), em Bento Gonçalves.

— Não afetará em nada porque não deve impactar na nossa matéria-prima, nos fornecedores — disse Longhi.

Cleberton Ferri, diretor internacional do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) afirmou que os EUA representam quase 17% das exportações do polo moveleiro desde o início do ano. Em relação a Bento, os móveis representam quase metade do que a cidade exporta ao país norte-americano:

— Os Estados Unidos, hoje, é o maior mercado de exportação do polo moveleiro de Bento Gonçalves.

Brasil tentou diálogo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou ministros do governo para uma reunião de emergência, após Donald Trump sancionar as tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, que comanda os diálogos do governo com empresários e americanos estará presente. As informações são da Folha de S. Paulo.

Nos últimos dias, Lula indicou que estava disposto a uma conversa direta com Trump. Nesta quarta (30), o chanceler Mauro Vieira reuniu-se, em Washington, com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Em uma entrevista publicada pelo jornal The New York Times horas antes da publicação do decreto, Lula acusou o governo americano de se fechar ao diálogo com o Brasil.