Com investimento de R$ 40 milhões e piscina com água salgada, Hilton abre o DoubleTree em Canela

O hotel fica estrategicamente localizado entre os principais pontos turísticos de Canela e Gramado. Keizyon Vieira / divulgação

Recentemente abriu as portas em Canela o mais novo empreendimento da Hilton no país, o DoubleTree by Hilton. Com investimento de R$ 40 milhões, o hotel fica estrategicamente localizado entre os principais pontos turísticos de Canela e Gramado e é, realmente, sinônimo de aconchego em uma das cidades mais frias da região.

Com 105 acomodações, tem dentre os destaques uma piscina aquecida com água salgada e um game lounge — além de toda a boa estrutura que um Hilton tem. O hotel fica próximo da Catedral de Pedra e da Roda Canela — distante seis quilômetros do centro de Gramado. Segundo a gerente Cinzea Nunes, o Doubletree quer que o hóspede se sinta acolhido desde o primeiro momento — já na entrada, quem chega no check-in já ganha um cookie quentinho:

— Queremos proporcionar uma experiência única em meio à natureza.

Com um design moderno, tem ares de hotel sofisticado. Keizyon Vieira / divulgação

E o hotel, que também tem uma adega boutique, com uma curadoria especial de vinhos gaúchos, é realmente aconchegante. Com um design moderno, tem ares de hotel sofisticado. O cardápio do restaurante, aberto para café da manhã, jantar e serviço de quarto, oferece opções de pratos que valorizam os sabores da região (no café da manhã, não deixe de experimentar ovos benedict!).

As diárias no Doubletree by Hilton em Canela partem em média, hoje, de R$ 600. O hotel fica na Rua José Pedro Piva, 277, na Vila Suíça.