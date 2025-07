Com coordenadora científica, UCSGraphene passa por reposicionamento para ampliar leque de atuação

Fábrica de grafeno foi inaugurada em 2020. Bruno Zulian / Divulgação

Inaugurada em 2020, a UCSGraphene — vinculada à Pró-reitoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul — passa por um processo de reposicionamento. A mudança acompanha a nomeação da pesquisadora Daniela Perondi como coordenadora científica do espaço. Segundo ela, a proposta é transformar o local em um laboratório de referência no desenvolvimento de pesquisas, projetos e soluções inovadoras em nanomateriais.

Agora, além da utilização do grafeno e derivados nas pesquisas, a ideia é fazer uso de outros materiais avançados que, quando combinados com outras bases, conseguem entregar uma propriedade melhor no produto final. No entanto, Daniele afirma não poder dar exemplos por questões de sigilo. A coordenadora também diz que uma agência está realizando o reposicionamento de marca, mesmo que o nome UCSGraphene continue.

— (O grafeno) segue sendo nosso carro-chefe, produzimos também para as nossas pesquisas, temos capacidade produtiva em escala. Porém, esse novo reposicionamento é mais para focar no desenvolvimento de soluções e aplicações do que a produção propriamente dita do material — explica Daniele.

Desde o início das atividades da UCSGraphene, diversos projetos já foram realizados. Com destaque para a produção de rodas de empilhadeiras com uma empresa de Blumenau, em Santa Catarina, e de um tênis da marca Olympikus que leva uma placa de grafeno, para melhorar a propulsão do atleta. Há ainda outros projetos como um filtro automotivo e uma bucha autolubrificante da indústria naval, ambos já patenteados.

Além disso, a UCSGraphene está fortalecendo a parceria com o Inmetro. As partes possuem um plano de cooperação bilateral desde 2020, que está sendo renovado.

— Nos preocupamos com a qualidade do material que usamos nos projetos, em especial com as nanoplaquetas de grafeno. Temos participado de todas as discussões, inclusive vai ocorrer o lançamento do selo Inmetro que vai balizar o que é ou não grafeno, e temos todas as condições para atender este selo.

Por outro lado, a 3ª edição da Feira Nacional do Grafeno não deve acontecer em 2025.

Quem é a coordenadora

Com mais de 10 anos de experiência na execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento, Daniele Perondi é mestre em Engenharia de Processos e Tecnologia e doutora em Metalurgia. A nova liderança científica atua na UCS há quase 15 anos como pesquisadora — desde 2022 como especialista em pesquisa e desenvolvimento, função que também ocupou de forma pioneira. Ela foi empossada nesta semana.

— É a primeira coordenadora científica de nossa Instituição, dentro de um grupo de pesquisadores que tem como foco de atuação a pesquisa e o desenvolvimento — afirmou reitor Gelson Leonardo Rech no dia da posse.

Daniele Perondi é mestre em Engenharia de Processos e Tecnologia e doutora em Metalurgia. Bruno Zulian / Divulgação

Via assessoria de imprensa, a professora Neide Pessin, pró-reitora de Inovação, destacou que a unidade da UCSGraphene está integrada ao ecossistema inovador da UCS e que vai ser buscada uma ampliação das parcerias.