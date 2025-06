Superando as expectativas, Gramado Summit 2025 se encerra com mais de 21 mil participantes

A Arena Magalu, a principal do evento realizado em Gramado, ficou lotada na maioria das palestras. FeedMe Studios / Divulgação

A 8ª Gramado Summit foi um sucesso, diz a organização do evento. Com mais de 21 mil pessoas circulando nos três dias em meio a 353 palestrantes, 500 marcas em exposição, 1,1 milhão de interações no aplicativo oficial, o resultado superou as expectativas de acordo com o CEO Marcus Rossi.

Tanto é que e mais 500 ingressos já foram vendidos para a edição de 2026, que ocorrerá de 6 a 8 de maio, em Gramado.

Segundo Rossi, foi registrado movimento intenso durante os três dias, o que mostra como as pessoas entenderam o conceito do evento, que é de networking e conhecimento intenso.

— O que mostra um crescimento absurdo pro evento pelo fato de que as pessoas, agora sim, estão chegando numa Gramado Summit cedo e permanecendo até as 20h, porque a ideia que é que tu absorvas tanto conteúdo até doer a cabeça e que daí, no final de semana, tu consigas colocar tudo em prática, organizando a tua vida— celebrou Rossi.

Além disso, o CEO reforçou a importância da diversidade, por atender a diversos setores em um mesmo lugar.

— Eu acho que agora a gente conseguiu se colocar entre os principais eventos da América Latina, no sentido de que é perceptível a participação de pessoas que não são só gaúchas. Tem gente do Brasil inteiro aqui, e a presença de grandes marcas mostram a relevância do evento, além, obviamente, do conteúdo. É incrível um evento que consegue trazer uma gestora da WGSN (empresa de autoridade global em previsão de tendências) e colocar o Rodrigo Faro no mesmo ambiente, e todo mundo tem algum tipo de contribuição em relação à inovação, mas independentemente de tudo isso, é uma feira que está gerando negócios — destacou.

Outra questão que chamou a atenção do CEO foi o uso do aplicativo da Gramado Summit. Durante os três dias, foi registrado mais de 1 milhão de interações no app.

— Eu não sei nem como teve tanta interação, como que as pessoas conversam e como que a gente conseguiu fazer com que o aplicativo da Summit realmente fosse utilizado, tanto que na quarta-feira caiu o aplicativo e eu pensei "ah, ninguém vai sentir falta" aí daqui a pouco vem um monte de comentário. Foram mais de 15 mil interações de negócios no aplicativo, que são reuniões agendadas, captações de lead, é muito legal — destacou.

Para finalizar, Marcus ressaltou a importância de como todas essas interações e engajamento dos participantes resultou no sucesso da Gramado Summit 2025. Além disso comentou que quer fazer com que, nas próximas edições, o evento seja descentralizado por outros locais da cidade e não só no Serra Park.

— O que eu imagino para 2026 é que o evento em público vai ser maior, em empresas vai ser maior, mas os pontos de interação na cidade, eles vão continuar aumentando. O meu sonho, que eu não sei se consigo ano que vem, mas vocês já imaginaram que legal, se a gente for para rua Borges de Medeiros, e aí eu convido vocês a pegar um patinete elétrico e conforme vocês vão andando, a cada 10 metros tem um palco, tem um ponto de interação? — projeta o CEO.

Também durante o último dia do evento, o Governador Eduardo Leite compareceu rapidamente para abordar as novas Estratégias de Governo Digital desenvolvidas no Rio Grande do Sul, como investimentos na área e a inteligência artificial GurIA, capaz de orientar usuários de acordo com cada perfil.

Summit pela América do Sul

Marcus Rossi revelou a data da 2ª edição da Gramado Summit Punta Del Leste, no Uruguai, para os dias 3 e 4 de outubro de 2025.

— A ideia é fazer um evento premium da Gramado Summit, focar no conteúdo e, por isso, a parceria com a Enjoy, que hoje é o resort mais relevante do Uruguai, para viver uma experiência extremamente imersiva —concluiu.

Os ingressos ainda não estão à venda.

Já o evento em Córdoba, na Argentina, deve acontecer no segundo semestre de 2026.

Números da Gramado Summit 2025