Shopping de Caxias promove feira para jovens empreendedores

O Villagio Caxias sedia, entre os dias 13 e 15 de julho, uma feira de produtos de jovens empreendedores que participam do programa Miniempresas . Será em frente à Bella Gula e C&A.

O Miniempresas é elaborado pela Junior Achievement Brasil em conjunto com a CIC Caxias, e a inscrição é feita pelas escolas.

Cada miniempresa terá, no Villagio, seu próprio stand. Serão 12 expositores, com portfólios diferentes, como meia térmica impermeável, spray de limpeza de tênis, spray antiembaçante, desodorizador de roupa, velas aromáticas, chaveiro inteligente, etc.