Segundo dia do CIC Connection, em Caxias do Sul, aborda formas de humanizar as relações nas empresas

Primeiro painel do dia teve Alessandra Gonzaga, diretora da Conexão IE, a mediação de Fran Wiczneski, e Elisa Zingano, sócia fundadora da Realis. Júlio Soares / Divulgação

No segundo e último dia do 2º CIC Connection, o público foi provocado a refletir sobre a humanização nas empresas e no mercado de trabalho. O tema que norteou as palestras nesta quinta-feira (26) foi justamente o "foco humano". Novamente, um UCS Teatro lotado recebeu os convidados dos quatro painéis de encerramento da iniciativa.

A tarde de quinta começou com um talk show sobre saúde mental e inteligência emocional. Participaram Elisa Zingano, sócia fundadora da Realis, e Alessandra Gonzaga, diretora da Conexão IE. A mediação foi da mestre em psicologia Fran Wiczneski.

As palestrantes também aproveitaram o painel para fazer uma relação com o dia anterior, sobre como o uso da inteligência artificial (IA) também pode impactar na saúde mental das pessoas. Além disso, pontuaram como na última década a inteligência emocional virou pauta de desenvolvimento humano nas empresas. O principal tema do painel, contudo, foi o papel das lideranças na atualidade e sobre como podem auxiliar no cuidado da saúde mental dos colaboradores.

Fran destacou o excesso de dados disponíveis na atualidade, o que traz um cenário de hiperconexão:

— Estamos vendo resquícios e sintomas disso na sociedade e nas empresas. E nessa hiperconexão nós nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos — destacou a mediadora, antes de questionar as palestrantes.

Elisa explicou que no passado a saúde mental era um tema estigmatizado e que não havia muito conhecimento para tratar sobre isso no mercado de trabalho. Lembrou que com a pandemia e a entrada da geração Z nas empresas, segundo a OMS, os casos de ansiedade e depressão subiram 25% e o Brasil acompanhou o índice.

— Não tem mais como não olhar para isso. Hoje, se tornou uma questão de saúde pública que precisa ser olhada com muito cuidado e maturidade dentro das empresas — declarou Elisa, relembrando os 473 mil afastamentos no país por conta de transtornos mentais.

Já Alessandra foi questionada sobre a relação entre lideranças e colaboradores, sobre como a saúde mental pode ser percebida por quem está no papel de líder e o que pode ser identificado junto aos funcionários. Relacionou com o contexto do passado, quando não havia muitas tecnologias disponíveis.

— O que aprendíamos a fazer nas horas para pesquisar: dávamos tempo para o conhecimento fazer sentido para nós. Agora, não estamos mais lidando com as mesmas mentes de 15 anos atrás. O que eu tenho percebido ultimamente é que não estamos conseguindo nem sequer ter líderes. Antigamente, muitas pessoas se candidatavam. Hoje, tu tem que ir nas áreas pedir para se candidatar. Porque a verdade é que estamos todos sobrecarregados. Temos todas ferramentas para facilitar a nossa vida, mas estamos todos trabalhando mais — refletiu Alessandra.

Segundo a diretora da Conexão IE, algo necessário é existir uma fronteira entre o pessoal e o profissional. A especialista diz que precisa saber a hora de quando parar de trabalhar. Ela sugere ainda que a liderança tenha especialização em comportamento humano. As palestrantes tocaram ainda nos desafios da liderança na atualidade, como não lidar apenas com as metas, mas também do olhar de cuidado aos colaboradores.

A atualização na NR1, que envolve os riscos de fatores psicossociais, também foi lembrada pelas painelistas. Elisa Gonzaga viu como uma oportunidade para olhar para os problemas que envolvem esse tipo de situação e também para cultivar ações preventivas, como educação social, políticas e incentivos para o bem-estar e desenvolvimento de um ambiente acolhedor. Para ela, também é uma chance de trabalhar e acolher as lideranças, que estão com outros desafios atualmente.

Legado e propósito

A tarde seguiu com a palestra de Eduardo Almeida, CEO da Ikigai do Brasil, com o título Legado e Propósito Estratégico: como construir empresas que se diferenciam em seus mercados. Na palestra, Almeida relacionou como os negócios podem utilizar o propósito para melhorar o engajamento dos funcionários e a imagem das próprias empresas.

UCS Teatro lotado recebeu palestrantes no segundo dia do CIC Connection. Júlio Soares / Divulgação

O palestrante, que já atendeu mais de 250 multinacionais, começou tocando sobre o que é propósito, o que envolve, por exemplo, a própria capacidade de liderança. Para tratar sobre o tema, Almeida iniciou falando sobre o que pode ocasionar o desengajamento nas empresas.

Depois, tocou no propósito dos negócios. Primeiro, o palestrante falou sobre os chamados negócios “eu também”, que são aqueles regidos por indicadores e que, geralmente, não apresentam o propósito.

— Comprar de você ou do outro, tanto faz. Hoje, o assunto tem que ser alma, teu negócio tem que ter alma — destacou o palestrante.

Segundo Almeida, há formas para mudar esse cenário, inclusive no engajamento: o senso de contribuição e de pertencimento devem ser trabalhados em busca ao propósito. Para isso, o especialista sugere que o negócio deve buscar um sentido, como de contribuição, relevância, gratificação, pertencimento e reconhecimento.

— Envolva as pessoas, faça elas se sentirem importantes. É por isso que temos rituais. Qual é o ritual que tu tem na tua empresa? Só os feedbacks, né? Cadê o ritual de perguntar o que teu colaborador aprendeu no último mês? É por isso que não temos mais relacionamentos nas empresas — indagou o palestrante.

Almeida, então, relacionou o sentido com o propósito. Ele observou que o propósito é sobre o que faz querer o colaborador “se doar”, que é onde existe o sacrifício. O propósito, segundo o especialista, é sobre a causa guiado pela pergunta, “que dor você quer curar no mundo?”. Ele acrescenta também que está ligado ao “problema” que o negócio é capaz de resolver.

Como exemplo, Almeida utilizou uma multinacional de doces que definiu que teria o propósito de tornar a vida das pessoas mais felizes, e não apenas vender doces. Ele explicou que quando atuou com a empresa, houve ações para passar essa mensagem aos colaboradores, para ter a mudança de cultura.

Ele sugere também que a cultura da empresa deve ser orientada ao propósito e a liderança, com o líder como propagador desse propósito.

Futurista Lala Deheinzelin foi uma das palestrantes do evento. Júlio Soares / Divulgação

Relacionamento intergeracional

A tarde seguiu com a futurista Lala Deheinzelin, que iniciou com uma dinâmica que divertiu o público no UCS Teatro. Lala tocou nos “porquês” e “como” para lideranças de futuro.

Lala, que atua na área desde 1995, trabalhou com grandes corporações e também na Organização das Nações Unidas (ONU). A especialista trouxe ao público o conceito de ter um olhar sistêmico e quais os conceitos que podem trazer oportunidades aos negócios em um mundo, que segunda ela, está em transição.

— As coisas são todas integradas. Elas não são estatísticas e unidimensionais. Elas são sistêmicas. Eu fui criando lentes, fruto de 40 anos trabalhando — explicou Lala.

Segundo a futurista, todas as áreas dos negócios devem ser trabalhadas de forma integrada. Ou seja, sistêmica.

Para exercitar o público, Lala sugeriu desenvolver a capacidade de ver o macro e o micro. Assim, ela cita a importância da visão intergeracional, em que os olhares de duas gerações diferentes podem se complementar.

Citando o contexto de evolução da humanidade, que há poucos anos está lidando com a inteligência artificial, a especialista reafirma que a interação entre as diferentes pode aproveitar o passado e o futuro. Lala cita um estudo que há padrões na história da humanidade, que pode ser dividida por estações. Por exemplo, o mundo, segundo ela, está entrando em um “novo inverno”, uma nova crise. O último teria sido nas Guerras Mundiais. Nesse cenário, a futurista diz que oportunidades podem surgir. Para ela, essas soluções passam pela conexão e colaboração entre as pessoas e empresas.

Segundo Lala, o mundo está numa época que devem surgir novas gigantes baseadas nesses conceitos, da mesma forma que surgiram as gigantes da tecnologia em 2008. O primeiro elemento, nesse caso, é a questão de “conectar” para entender o conceito do futurismo. Para a futurista, as empresas devem apostar nessa cultura da conexão e cooperação.

Na palestra, Lala também garantiu que o mundo passa por uma mudança financeira e geopolítica. No caso da mudança financeira, ela acredita que uma desdolarização está acontecendo, ao mesmo tempo que novas moedas digitais surgem.

Liderança Humanizada

A palestra que fechou o 2 CIC Connection foi com o cofundador da Metanoia Educação Transformadora, Silvio Bugelli. Formado em neurociência, também é CEO do Capital Relacional. Provocando o público a conversar, Bugelli baseou a palestra no conceito de gestão humanizada. O palestrante destacou como trata-se de uma cultura organizacional em que como todos os agentes humanos são tratados, e não apenas o público interno de um negócio ou o setor de recursos humanos.

— Se gestão fosse apenas o exercício contínuo de cuidar das coisas, os algoritmos conseguiriam cuidar com excelência. Mas, quando falamos de humanizada, estamos falando de sentimentos. O que nos torna humanos é o pensar e o sentir — destacou o palestrante.

No encerramento, o palestrante recorreu a elementos que os demais painelistas dos dois dias de evento utilizaram em suas falas para abordar sobre a prática da gestão humanizada. Para ele, além de analisar métricas financeiras, é preciso que líderes dominem indicadores de capital relacional, como conquista de confiança, orientação, autonomia e conhecimento genuíno das pessoas: